Das Wichtigste in Kürze Der quirion Robo-Advisor* bietet eine digitale Vermögensverwaltung mit breit gestreuten ETF-Portfolios.

Aktuell gibt es einen 150 € Bonus* im Rahmen der quirion Aktion 2026 für Neukunden.

Der Bonus gilt bei einem ETF-Sparplan ab 100 € monatlich oder einer Einmalanlage ab 5.000 €.

Wichtig: Für die Teilnahme musst du den Aktionscode START2026* angeben.

Die Gebühr im Digital-Paket liegt bei 0,48 % p. a., Sparpläne sind grundsätzlich ab 25 € möglich.

Was ist der quirion Robo-Advisor?

Der quirion Robo-Advisor* ist eine Form der automatisierten Geldanlage: Du investierst digital in ein breit gestreutes ETF-Portfolio, das auf dein persönliches Risikoprofil abgestimmt wird.

quirion gehört zur Quirin Privatbank und zählt zu den etablierten Robo-Advisors in Deutschland. Ziel ist es, Anlegern einen strukturierten Einstieg in den langfristigen Vermögensaufbau zu ermöglichen – ohne dass du dich selbst um die laufende Depotverwaltung kümmern musst.

Wie funktioniert quirion? Digitale Vermögensverwaltung in 3 Schritten

1. Risikoprofil festlegen

Zu Beginn beantwortest du einige Fragen zu deinem Anlageziel, deinem Zeithorizont und deiner Risikobereitschaft. Daraus erstellt quirion einen Portfolio-Vorschlag, der zu deinem Profil passen soll.

2. ETF-Portfolio passend zu deinen Zielen

Der Robo-Advisor setzt auf eine passive Strategie mit ETFs. Das bedeutet: Statt auf einzelne Aktien oder aktive Fonds zu setzen, wird breit über Regionen, Branchen und Anlageklassen gestreut.

Diversifikation ist dabei ein zentrales Prinzip für langfristigen Vermögensaufbau.

3. Automatische Überwachung und Rebalancing

quirion* übernimmt die laufende Überwachung deines Portfolios. Wenn sich die Gewichtung durch Kursbewegungen verschiebt, kann ein sogenanntes Rebalancing durchgeführt werden, um die Strategie wieder auszubalancieren.

quirion Kosten: Was kostet die Geldanlage?

Ein wichtiger Punkt bei Robo-Advisors sind die Gebühren.

quirion nennt für das Digital-Paket eine jährliche Gebühr von 0,48 % p. a. auf das verwaltete Vermögen. Damit gehört quirion zu den eher günstigen Angeboten im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung.

Ein Einstieg ist zudem auch per Sparplan möglich – grundsätzlich bereits ab 25 € monatlich.

quirion Bonus 150 €: So funktioniert die Aktion für Neukunden

Besonders attraktiv ist aktuell der quirion Neukunden Bonus. Im Rahmen der quirion* Aktion 2026 kannst du dir einen Bonus von bis zu 150 € sichern, wenn du:

einen ETF-Sparplan mit mindestens 100 € Sparrate pro Monat einrichtest oder

eine Einmalanlage ab 5.000 € tätigst.

Wichtig: Damit du an der Aktion teilnehmen kannst, musst du bei der Eröffnung den Aktionscode START2026* angeben.

Der Bonus wird nicht als Sofortzahlung ausgezahlt, sondern über zwölf Monate verteilt: quirion investiert monatlich 12,50 € zusätzlich in deine gewählte Strategie.

Für wen eignet sich ein Robo-Advisor wie quirion?

Der quirion Robo-Advisor* kann besonders interessant sein, wenn du:

langfristig investieren möchtest

eine digitale und automatisierte Geldanlage suchst

einen ETF-Sparplan nutzen willst, ohne selbst alles steuern zu müssen

von einer Bonus-Aktion für Neukunden profitieren möchtest

Weniger geeignet ist quirion für Anleger, die aktiv traden oder ausschließlich Einzelaktien kaufen wollen.

Fazit: quirion Robo-Advisor mit ETF-Sparplan Bonus als Einstiegsmöglichkeit

quirion* kombiniert eine ETF-basierte Geldanlage mit digitaler Verwaltung und automatischer Portfolio-Überwachung. Die aktuelle 150 € Bonus Aktion für Neukunden macht den Einstieg zusätzlich attraktiv – sowohl per ETF-Sparplan Bonus als auch per Einmalanlage ab 5.000 €.

Wer eine strukturierte, langfristige Lösung für den Vermögensaufbau sucht, findet mit quirion eine interessante Option im Robo-Advisor-Markt.

