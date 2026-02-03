AKTIE IM FOKUS 2: Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(neu: Kurse aktualisiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Entsetzen haben Anleger am Dienstag auf die Quartalsbilanz von Paypal reagiert. An der Tech-Börse Nasdaq brachen die Aktien des Zahlungsdienstleisters um mehr als 18 Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren ein. In ihrem Sog fielen auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen um 6 Prozent, womit sie so günstig waren wie seit Mitte August nicht mehr.

Paypal blieb im vergangenen Quartal mit Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Das Wachstum im Online-Handel belief sich zuletzt auf ein Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es noch sechs Prozent. Paypal ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc führt. Dessen Aktien waren jüngst auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen./bek/jha/gl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Paypal
Adyen
HP

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Microsoft belastet Nasdaq30. Jan. · dpa-AFX
Microsoft belastet Nasdaq
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News