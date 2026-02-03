AKTIE IM FOKUS: Akzo Nobel reagieren mit Verlusten auf Zahlen

dpa-AFX
Artikel teilen:

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mit deutlichen Abgaben haben Akzo Nobel am Dienstag auf die Zahlen zum vierten Quartal reagiert. Die Aktie verlor zuletzt 5,5 Prozent. Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda), der im vierten Quartal unter den Konsensschätzungen gelegen habe. Der Ausblick auf das laufende Jahr erscheine zudem konservativ.

Das schwächelnde Wachstum überdecke derzeit die Bemühungen des Managements, die Kosten zu senken, hieß es unterdessen von Bernstein. Im Zentrum des Interesses stehe derzeit aber die Fusion mit Axalta./mf/jha/

Akzo Nobel

