AKTIE IM FOKUS: Evotec ziehen sprunghaft an nach Berenberg-Empfehlung

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem ermutigenden Analystenkommentar ist am Dienstag die Nachfrage nach den Aktien von Evotec groß. Die Anleger folgten einer Kaufempfehlung, die der Berenberg-Analyst Christian Ehmann in einer Erstbewertung aussprach.

Im Laufe des Vormittags hatten die Aktien daraufhin ihr Plus deutlich auf mehr als zehn Prozent ausgebaut. Der von Rücksetzern begleitete Anstieg im Börsenjahr 2026 nahm damit seinen Lauf. Zuletzt hatte es zwei Korrekturtage gegeben, doch nun wuchs das Jahresplus wieder auf fast 20 Prozent.

Experte Ehmann argumentierte in seiner Studie, Evotec sitze genau am Schnittpunkt des steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung der Aktie lasse viel Spielraum, selbst wenn sich die Nachfrage nur normalisieren sollte. Der Markt messe langfristigen Partnerschaften, Kompetenzen im Biologika-Bereich und möglichen Portfolio-Anpassungen nur einen begrenzten Wert bei. Das Kursziel setzte der Experte auf 10 Euro fest, was mehr als die Hälfte an Kurspotenzial verspricht./tih/jha/

Evotec

