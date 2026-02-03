AKTIE IM FOKUS: FMC vorbörslich gefragt - Davita nach Zahlen im Aufwind

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) erhalten am Dienstag vorbörslich Rückenwind aus den USA. Nachdem dort der Konkurrent Davita am Vorabend Zahlen vorgelegt hatte und seinen Aktien damit einen nachbörslichen Kurssprung um fast 15 Prozent bescherte, kam dies auch hierzulande bei den Anlegern des Dialysekonzerns positiv an. Die FMC-Titel wurden am Morgen auf der Plattform Tradegate fast zwei Prozent höher gehandelt.

Davita berichtete Zahlen zum vierten Quartal, sorgte aber vor allem mit dem Ausblick für Erleichterung. Experte Andrew Mok von der Barclays Bank erwähnte, dass die Stimmung unter den Davita-Anlegern zuletzt zu negativ geworden sei. Nun liege die Gewinnprognose je Aktie für 2026 deutlich über den Erwartungen, auch wenn sich stagnierende Behandlungen andeuteten. Mok führte dies stark auf firmeneigene Aspekte zurück wie etwa Aktienrückkäufe, sinkende Schulden und eliminierte Verluste des Gemeinschaftsunternehmens Mozarc./tih/jha/