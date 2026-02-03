AKTIEN IM FOKUS: Aktien von Lkw-Bauern gefragt - BofA-Favorit Daimler Truck

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Ein ermutigender Kommentar der Bank of America (BofA) hat sich am Dienstag positiv auf die Aktien von Nutzfahrzeugbauern ausgewirkt. Die Titel von Daimler Truck , Traton und Volvo legten im Größenbereich von 2,1 bis 3,7 Prozent zu, nachdem Alexander Jones von der US-Bank den Anlegern nahegelegt hatte, in Erwartung eines zyklischen Wendepunktes zuzugreifen. Dafür gebe es mehr und mehr Anzeichen dank aktueller Marktindikatoren, dem klarer werdenden Zoll- und Regulationsumfeld sowie wahrscheinlichen Margenverbesserungen.

Der Experte bezeichnete Daimler Truck vor diesem Hintergrund als neuen Branchenfavoriten unter den europäischen Herstellern - anstelle von Volvo, wobei er seine Kaufempfehlung für beide Aktien bestätigte. Die Daimler-Aktie werde aktuell unter ihrem langfristigen durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, während Volvo nicht unberechtigt über diesem Schnitt liege. Er betonte außerdem, dass die Aktienstory von Daimler fortan vielversprechender sei, unter anderem wegen der stärkeren Fokussierung auf die USA. Der Markt dort sei zyklisch ein Vorreiter.

Traton bleibt in seinen Augen eine Ausnahme mit dem negativen Votum "Underperform". Bei der VW-Tochter ist er der Meinung, dass unter anderem niedrigere Renditen im Vergleich zu Mitbewerbern eine geringere Bewertung rechtfertigen./tih/la/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Daimler Truck
Daimler Truck (ADR)
TRATON
Volvo B

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News