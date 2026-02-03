AKTIEN IM FOKUS: Aktien von Lkw-Bauern gefragt - BofA-Favorit Daimler Truck

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Ein ermutigender Kommentar der Bank of America (BofA) hat sich am Dienstag positiv auf die Aktien von Nutzfahrzeugbauern ausgewirkt. Die Titel von Daimler Truck , Traton und Volvo legten im Größenbereich von 2,1 bis 3,7 Prozent zu, nachdem Alexander Jones von der US-Bank den Anlegern nahegelegt hatte, in Erwartung eines zyklischen Wendepunktes zuzugreifen. Dafür gebe es mehr und mehr Anzeichen dank aktueller Marktindikatoren, dem klarer werdenden Zoll- und Regulationsumfeld sowie wahrscheinlichen Margenverbesserungen.

Der Experte bezeichnete Daimler Truck vor diesem Hintergrund als neuen Branchenfavoriten unter den europäischen Herstellern - anstelle von Volvo, wobei er seine Kaufempfehlung für beide Aktien bestätigte. Die Daimler-Aktie werde aktuell unter ihrem langfristigen durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, während Volvo nicht unberechtigt über diesem Schnitt liege. Er betonte außerdem, dass die Aktienstory von Daimler fortan vielversprechender sei, unter anderem wegen der stärkeren Fokussierung auf die USA. Der Markt dort sei zyklisch ein Vorreiter.

Traton bleibt in seinen Augen eine Ausnahme mit dem negativen Votum "Underperform". Bei der VW-Tochter ist er der Meinung, dass unter anderem niedrigere Renditen im Vergleich zu Mitbewerbern eine geringere Bewertung rechtfertigen.