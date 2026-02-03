Aktien New York: Dow nach Rekord knapp im Plus - Ansonsten Verluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen ist nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Der vortags besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial behauptete nach einem Rekord zuletzt ein Plus von 0,16 Prozent auf 49.488 Punkte. Der marktbreite S&P 500 drehte ins Minus und verlor 0,44 Prozent auf 6.945 Punkte. Ähnlich erging es dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der sogar 1,08 Prozent auf 25.461 Punkte einbüßte.

Sowohl im Technologiesektor als auch in anderen Branchen sorgten Geschäftsberichte und Unternehmensziele für deutliche Kursausschläge. Besonders unter Druck stand der Zahlungsdienstleister Paypal , während Walmart ein vergleichsweise bescheidenes Kursplus für eine Bestmarke reichte. Zudem stieg der Börsenwert des Supermarktriesen erstmals über die Marke von einer Billion US-Dollar./gl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dow
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Paypal
Walmart

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
US-Leitindex Dow steht quasi still - Paypal unter Druckheute, 14:11 Uhr · dpa-AFX
US-Leitindex Dow steht quasi still - Paypal unter Druck
Wall Street
Microsoft belastet Nasdaq30. Jan. · dpa-AFX
Microsoft belastet Nasdaq
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News