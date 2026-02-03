Aktion mit Luxus-Beilage: Kaviar zu Nuggets bei McDonald's

Nur in den USA

Chicago (dpa) - Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz - doch es ist eine echte Aktion von McDonald's in den USA. Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose «McNugget Caviar» online verschenken. Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.

McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschließlich über eine Website in den USA angeboten, wie es hieß.

Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten.

McDonald's

