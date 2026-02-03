Erstmals seit der Corona-Pandemie könnte die Dividendensumme im Dax dieses Jahr sinken – auf rund 52 Milliarden Euro. In dieser Analyse untersucht Nico Santura, ob die schwächelnde industrielle Basis in Deutschland langfristig auch die Ausschüttungen im Leitindex gefährden oder der Rückgang dieses Jahr nur eine kurze Delle ist.

Wir werfen einen detaillierten Blick auf drei Werte, die die Dax-Dividenden maßgeblich stützen: Allianz, SAP und Münchener Rück.

Dabei zeigen sich gegensätzliche Strategien: Während die Allianz ihre Position als unangefochtener Dividenden-Gigant festigt und allein rund zwölf Prozent der gesamten Dax-Ausschüttungen stemmt, fungiert die Münchener Rück als hochgradig verlässlicher Titel im Bereich der Rückversicherungen. SAP agiert als moderner „Growth-and-Income“-Wert, der den schwierigen Spagat zwischen KI-Investitionen und attraktiven Gewinnbeteiligungen meistern muss.

Wir analysieren die neue Rolle von Versicherern als Renditeanker, die Risiken durch die Gewinnstagnation bei den Autobauern sowie den „Zinseszinseffekt“ des Performance-Dax, der reinvestierte Ausschüttungen zum entscheidenden Renditebaustein für Anleger macht.