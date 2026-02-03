ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Ein Pressebericht lasse darauf schließen, ein Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft sei positiv, es müsse aber der richtige Preis dafür gefunden werden, um einen Verkauf zu rechtfertigen, kommentierte Andrew Ross am Dienstag./ro/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:48 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Delivery Hero
Barclays
Delivery Hero (ADR)
Barclays ADR

Das könnte dich auch interessieren

Barclays nennt Kursziel
Delivery Hero etwas erholtgestern, 11:53 Uhr · dpa-AFX
Delivery Hero etwas erholt
Aktien New York Ausblick
US-Leitindex Dow steht quasi still - Paypal unter Druckheute, 14:11 Uhr · dpa-AFX
US-Leitindex Dow steht quasi still - Paypal unter Druck
Aktie rauscht ab
Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung Platz räumenheute, 13:49 Uhr · dpa-AFX
Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung Platz räumen
Social-Media-Konkurrenz
Zalando auf Talfahrtheute, 12:14 Uhr · dpa-AFX
Zalando auf Talfahrt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News