ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für das erste Geschäftsquartal der Münchner am Montagabend mit dem Konsens ab. Das Wachstum dürfte zum Auftakt des Geschäftsjahres unter dem für das Gesamtjahr avisierten Tempo von 5 bis 6 Prozent liegen. Dies sei allerdings bereits in den Markterwartungen angekommen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista