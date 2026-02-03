ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für das erste Geschäftsquartal der Münchner am Montagabend mit dem Konsens ab. Das Wachstum dürfte zum Auftakt des Geschäftsjahres unter dem für das Gesamtjahr avisierten Tempo von 5 bis 6 Prozent liegen. Dies sei allerdings bereits in den Markterwartungen angekommen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

