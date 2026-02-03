ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster habe das Jahr 2025 gut beendet, schrieb Charles Weston am Dienstag. Sowohl im Bioprocessing als auch im Geschäft mit Stammzellen (iPS) habe man mindestens die Erwartungen erfüllt. Der Ausblick auf 2026 sei ziemlich weit gestreut./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sartorius Vz.
Sartorius St.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News