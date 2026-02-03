APA ots news: OeNB-Umfrage: Kreditnachfrage steigt, während sich Wirtschaft...

Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das  
Kreditgeschäft (Bank Lending Survey) im vierten Quartal 2025 

Wien (APA-ots) - Vor dem Hintergrund der zaghaften konjunkturellen  
Erholung steigt die 
Kreditnachfrage österreichischer Unternehmen seit dem dritten Quartal 
2025 wieder schrittweise an. Zuvor war sie infolge der 
wirtschaftlichen Schwächephase seit dem dritten Quartal 2022 drei 
Jahre lang gesunken. Die Nachfrage privater Haushalte nach 
Wohnbaukrediten steigt indessen bereits seit zwei Jahren - 
hauptsächlich aufgrund der gesunkenen Zinsen. Das zeigen die 
Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter den führenden 
heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde von Mitte Dezember 2025 
bis Mitte Jänner 2026 durchgeführt. 

"Die Trendwende bei der Kreditnachfrage der Unternehmen ist ein 
ermutigendes Signal. Nach einem Anstieg im dritten Quartal 2025 
steigt die Nachfrage nach Krediten auch im vierten Quartal - getragen 
von gesunkenen Zinsen, einem höheren Bedarf an Betriebsmitteln und 
ersten Anzeichen einer wieder anziehenden Investitionstätigkeit. Das 
deutet darauf hin, dass die Unternehmen vorsichtig optimistisch nach 
vorne blicken und neue Projekte in Angriff nehmen. Für das erste 
Quartal 2026 erwarten die Banken eine weitere Belebung. Es ist nun 
entscheidend, dass sich diese positive Entwicklung möglichst rasch 
auf jene Sektoren ausweitet, die bislang noch keine positive Dynamik 
aufweisen. Außerdem zeigt die anhaltend steigende Nachfrage nach 
Wohnbaukrediten, dass die geldpolitischen Impulse wirken und 
Finanzierungen wieder leistbarer geworden sind. Insgesamt sehen wir 
erste konkrete Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Erholung in 
Österreich Schritt für Schritt an Breite gewinnt - auch wenn das 
prognostizierte Wachstum generell weiterhin moderat ausfällt", so 
OeNB-Gouverneur Martin Kocher. 

Unternehmenskredite: Nachfrage steigt wieder - dreijähriger 
Abwärtstrend beendet 

Die Kreditnachfrage von Unternehmen ist im dritten und vierten 
Quartal 2025 gestiegen - erstmals seit dem dritten Quartal 2022. Auch 
für das erste Quartal 2026 erwarten die an der Umfrage teilnehmenden 
Banken einen weiteren Nachfrageanstieg. Der jüngste Anstieg der 
Kreditnachfrage dürfte den Abschluss einer langen Abwärtsphase 
markieren, die durch die schwache Konjunktur in Österreich sowie die 
globalen Unsicherheiten bedingt war. Zudem sind für den aktuellen 
Anstieg drei Gründe zu nennen: ein gestiegener Finanzierungsbedarf 
für Lagerhaltung und Betriebsmittel, gesunkene Zinsen und eine 
Trendwende bei der Investitionstätigkeit der Unternehmen. In der 
Vergangenheit hat vor allem ein rückläufiger Finanzierungsbedarf der 
Unternehmen für Anlageinvestitionen die Kreditnachfrage gebremst. Nun 
gibt es aber erste Anzeichen für eine wieder zunehmende 
Investitionstätigkeit und dementsprechenden Finanzierungsbedarf. 

Die Umfrage zeigt aber auch zwei nennenswerte Ausnahmen von der 
allgemeinen Entwicklung. Die Kreditnachfrage von energieintensiven 
Industrieunternehmen und von Unternehmen der Automobilindustrie 
inklusive der Zulieferindustrie ist im zweiten Halbjahr 2025 weiter 
gesunken. Das spiegelt die spezifischen Probleme in diesen Industrien 
wider - hohe Energiepreise und eine strukturelle Schwäche der 
europäischen Automobilindustrie. 

Angebotsseitig spielt die angespannte Risikosituation für das 
Kreditgeschäft der Banken mit Unternehmen nach wie vor eine wichtige 
Rolle (allgemeine Wirtschaftslage, Kreditwürdigkeit der Unternehmen). 
Dies hat seit Anfang 2022 zu Verschärfungen der Kreditangebotspolitik 
der Banken geführt. Für Unternehmen sind die Kreditvergabestandards 
in den vergangenen Jahren gestiegen, da die Banken angesichts des 
wirtschaftlichen Umfelds vorsichtiger agieren und ihre 
Kreditkonditionen angepasst haben. Das betrifft besonders 
Immobilienunternehmen und dabei Gewerbeimmobilienunternehmen stärker 
als Wohnimmobilienunternehmen. 

Es wird sich in den nächsten Monaten in der Monetärstatistik der 
OeNB zeigen, in welchem Ausmaß die steigende Kreditnachfrage von 
Unternehmen auch zu einer erhöhten Neukreditvergabe führt. 

Anhaltende Erholung der Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten 

Nach einem historischen Tief steigt die Nachfrage privater 
Haushalte nach Wohnbaukrediten seit dem ersten Halbjahr 2024 wieder 
durchgehend an. 2024 war der Anstieg noch moderat, 2025 fiel er 
stärker aus - vor allem im ersten und zweiten Quartal. Für das erste 
Quartal 2026 wird ein weiterer Nachfrageanstieg erwartet. Hauptgrund 
für diese Entwicklung sind die gesunkenen Zinsen - wesentlich 
bestimmt durch die Zinspolitik der EZB. Von Juni 2024 bis Juni 2025 
hat die EZB ihren Leitzins schrittweise von 4 % auf 2 % gesenkt. 
Infolgedessen sind Kredite günstiger geworden. 

Die laut Umfrageergebnissen gestiegene Nachfrage der privaten 
Haushalte nach Wohnbaukrediten hat folglich zu einer gestiegenen 
Neuvergabe von Wohnbaukrediten durch die Banken geführt. Gemäß OeNB- 
Kreditstatistik wurden von Jänner bis November 2025 pro Monat 
durchschnittlich 1,4 Mrd EUR an neuen Wohnbaukrediten vergeben. Das 
entspricht einem Zuwachs von fast 50 % gegenüber dem 
Jahresdurchschnitt von 2024. Die gestiegene Nachfrage nach 
Wohnbaukrediten signalisiert eine weiterhin solide Neukreditvergabe 
in den nächsten Monaten. Eine ähnlich expansive Kreditentwicklung wie 
in den Jahren der Niedrigzinsphase bis Mitte 2022 ist aber auf 
absehbare Zeit nicht zu erwarten. Zum Vergleich: 2017 und 2018, vor 
dem großen Kreditboom, wurden durchschnittlich 1,5 Mrd EUR pro Monat 
an neuen Wohnbaukrediten vergeben - also etwas mehr als 2025 bei 
damals um 1,5 Prozentpunkte niedrigeren Kreditzinsen. 2021, mitten im 
Kreditboom, betrug die Neukreditvergabe für privaten Wohnbau 
durchschnittlich 2,1 Mrd EUR pro Monat bei damals um 2,2 
Prozentpunkte niedrigeren Kreditzinsen. 

Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die 
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der 
Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine 
Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren 
Informationsstand über das Kreditvergabeverhalten der Banken, die 
Kreditnachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten, sowie 
sonstige die Geldpolitik betreffende Themen zu verbessern. Dabei 
werden rund 150 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums 
befragt, darunter acht Institute aus Österreich. 

Ein ausführlicher Bericht über die Österreich-Ergebnisse wird in 
der Publikationsreihe "OeNB Reports" veröffentlicht ( 
https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/reports.html ). 

Weitere Informationen und Daten zur Umfrage finden sich auf der 
OeNB-Website unter https://www.oenb.at/Geldpolitik/Erhebungen/umfrage 
-ueber-das-kreditgeschaeft.html . 

Die Resultate für den Euroraum werden von der EZB auf ihrer 
Website publiziert: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html- 
/index.en.html 

APA

