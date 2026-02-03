Außenhandel mit Ski und Snowboards fehlt der Schwung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIESBADEN (dpa-AFX) - Angesichts immer wärmerer Winter schwächelt der deutsche Außenhandel mit Ski und Snowboards. So wurden im Jahr 2024 nur noch 518.800 einschlägige Wintersportartikel im Wert von 71,7 Millionen Euro importiert, wie das Statistische Bundesamt kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo mitteilte.

Das war ein Rückgang um 29,8 Prozent, nachdem es 2014 noch gut 739.200 Stück waren. Geringere Importe hatte es mit gut 405.000 Artikeln bislang nur im Corona-Jahr 2021 gegeben.

Ausfuhren schrumpfen langsamer

Auch die Exporte gingen in der Zeitspanne zurück: um 18,8 Prozent auf 523.100 Stück im Gesamtwert von 95,2 Millionen Euro. Erstmals seit dem Pandemiejahr 2021 hat Deutschland damit mehr Ski und Snowboards exportiert als eingeführt.

Die Importe kamen größtenteils aus China (36,7 Prozent), Österreich (24 Prozent) und Slowenien (8,2 Prozent). Hauptabnehmer für deutsche Ski und Snowboards waren Frankreich, Österreich und die USA./ceb/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Analystenhaus Jefferies lobt
Fraport-Aktie legt deutlich zu30. Jan. · dpa-AFX
Fraport-Aktie legt deutlich zu
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News