Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen
dpa-AFX · Uhr
MADRID (dpa-AFX) - Die Großbank Santander will sich in den Vereinigten Staaten verstärken. Man habe sich mit Webster Financial auf eine Übernahme geeinigt, die das Institut mit 12,2 Milliarden US-Dollar bewerte, teilten die Spanier am Dienstagabend mit. Dabei sollen 48,75 Dollar in bar und 2,0548 Santander-ADS je Webster-Aktie an die Anteilseigner gehen. Insgesamt liege der Kaufpreis bei 75 Dollar je Anteilschein.
Bei den Santander-Aktionäre sorgte die Ankündigung für Sorgenfalten. Die in den USA hinterlegten Anteilscheine gaben in New York in einer ersten Reaktion um fünf Prozent nach. Webster-Titel legten hingegen um zehn Prozent zu, bewegten sich damit aber immer noch spürbar unter dem Angebotspreis./he/gl
