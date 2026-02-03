Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MADRID (dpa-AFX) - Die Großbank Santander will sich in den Vereinigten Staaten verstärken. Man habe sich mit Webster Financial auf eine Übernahme geeinigt, die das Institut mit 12,2 Milliarden US-Dollar bewerte, teilten die Spanier am Dienstagabend mit. Dabei sollen 48,75 Dollar in bar und 2,0548 Santander-ADS je Webster-Aktie an die Anteilseigner gehen. Insgesamt liege der Kaufpreis bei 75 Dollar je Anteilschein.

Bei den Santander-Aktionäre sorgte die Ankündigung für Sorgenfalten. Die in den USA hinterlegten Anteilscheine gaben in New York in einer ersten Reaktion um fünf Prozent nach. Webster-Titel legten hingegen um zehn Prozent zu, bewegten sich damit aber immer noch spürbar unter dem Angebotspreis./he/gl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Webster Financial
Santander

Das könnte dich auch interessieren

Italienische Großbank
Intesa plant bis 2029 mit mehr Gewinngestern, 13:29 Uhr · dpa-AFX
Intesa Sanpaolo Logo auf Gebäude
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News