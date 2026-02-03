Bitcoin fällt auf tiefstes Level seit Trumps Wahlsieg

Die Kryptowährung Bitcoin ist am Dienstagabend unter die Marke von 73.000 US-Dollar gefallen. Damit hat die älteste und zugleich größte Kryptowährung der Welt alle Gewinne seit dem Wahlsieg Donald Trumps im November 2024 wieder verloren.

Der erneute Einzug Trumps ins Weiße Haus löste am Kryptomarkt eine Rally aus. Befürworter der digitalen Münzen erhofften sich von Trump eine krypto-freundlichere Regulierung in den USA. Allerdings hat es bislang wenig Fortschritte gegeben, dementsprechend verfiel die Euphorie im Jahresverlauf 2025.

Nach einem Rekordhoch bei 124.700 US-Dollar im Oktober geht es nun sukzessive abwärts. Seit Anfang November befindet sich Bitcoin, nach gängiger Definition, in einem Bärenmarkt, hat also vom Hoch aus mehr als 20 Prozent verloren. Allerdings ging es seitdem nochmals 25 Prozent bergab. Insgesamt hat Bitcoin seit dem Rekord rund 40 Prozent an Wert verloren.

Derart tiefe Bärenmärkte sind für die Kryptowährung allerdings auch nicht ungewöhnlich. Den aktuellen Abverkauf löste die Liquidierung gehebelter Investments auf Bitcoin und weitere Kryptowährungen aus. Zusätzlich belastet die Kurse eine generell größere Risikoaversion an den Finanzmärkten. Vor wenigen Jahren noch profitierte Bitcoin als "digitales Gold" von Verwerfungen an den Börsen. Seitdem aber korrelieren die Kurse von Bitcoin und insbesondere US-Tech-Aktien stark miteinander.