Bundesweite Chemie-Tarifverhandlungen gestartet - Harte Fronten zum Auftakt

Frankfurt, 03. Feb (Reuters) - Vor dem Hintergrund einer tiefen Branchenkrise haben am Dienstag die bundesweiten Tarifverhandlungen für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie begonnen.

Zum Auftakt ⁠in Hannover zeigten ‍sich die Fronten zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern verhärtet. Während die IG BCE Kaufkraft und Beschäftigungssicherheit für die rund 585.000 ‌Beschäftigten fordert, verweist der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) auf die angespannte Lage der Unternehmen und verlangt eine tarifpolitische ‍Atempause. Die auf zwei Tage angesetzten Gespräche folgen auf zuvor ergebnislose regionale Verhandlungsrunden.

"Die Chemie steht mit dem Rücken an der Wand", sagte BAVC-Verhandlungsführer Matthias Bürk vor Beginn der Gespräche. Insolvenzen, Anlagenschließungen und Stellenabbau prägten das Bild. "Wir produzieren im Vergleich zu 2018 20 Prozent ‍weniger heute", sagte Bürk. Es gebe keinen ⁠Verteilungsspielraum. Vorrangiges Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Branche wiederherzustellen. Dafür brauche es eine "tarifpolitische Atempause".

Die IG BCE weist diese Forderung zurück. "Lohnverzicht wird keinen Arbeitsplatz ‍retten", sagte ihr Verhandlungsführer Oliver Heinrich. Er verwies darauf, dass die Branche breit aufgestellt sei und es ⁠neben Krisenbereichen auch Unternehmen gebe, denen es gut gehe, etwa in der Pharmaindustrie. Dem hielt Bürk entgegen, ein Flächentarifvertrag müsse alle Unternehmen abdecken, "also auch Unternehmen, denen es sehr schlecht ‍geht". Heinrich begründete die Forderung nach ‌mehr Geld mit einem Kaufkraftverlust von fünf Prozent in den vergangenen sieben Jahren.

Das Geschäftsklima in der Chemieindustrie hatte sich laut Ifo-Institut zuletzt geringfügig verbessert. Erstmals seit Monaten stieg der Auftragsbestand. Die aktuelle Lage bewerteten die Unternehmen jedoch schlechter, nur die Erwartungen hellten sich etwas auf. Die Kapazitätsauslastung lag mit 72,7 Prozent deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Zudem planten die Firmen, die Produktion weiter zurückzufahren und Personal abzubauen.

