Damit punkten Supermärkte und Discounter bei Kunden

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - Supermarkt oder Discounter? Verbraucher in Deutschland entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen für eines der beiden Formate. Das zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Kunden von Supermärkten nennen vor allem Erreichbarkeit (62 Prozent), frische Produkte wie Obst und Gemüse (52 Prozent), Eigenmarken (48 Prozent), Sonderangebote (43 Prozent) und die große Auswahl (42 Prozent) als Hauptgründe für ihren Besuch.

Für Kunden von Discountern sind Preise (77 Prozent) und Erreichbarkeit (65 Prozent) am wichtigsten, gefolgt von Sonderangeboten (60 Prozent), Eigenmarken (55 Prozent) und frischen Produkten (36 Prozent).

Wo die Menschen in Deutschland lieber einkaufen, ergibt sich aus der Umfrage nicht eindeutig. Laut YouGov bevorzugen 32 Prozent Supermärkte wie Rewe oder Edeka, 29 Prozent ziehen Discounter wie etwa Aldi, Lidl oder Penny vor. 38 Prozent neigen keinem der beiden Formate zu, 1 Prozent machten keine Angabe. YouGov hat Anfang Januar mehr als 2.000 Menschen ab 18 Jahren repräsentativ zum Thema befragt. Mehrfachnennungen waren möglich./cr/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Ehemaliger SDax-Wert
Baywa-Aufsichtsräte weichen dem Druck - Rukwied bleibt01. Feb. · dpa-AFX
Baywa-Aufsichtsräte weichen dem Druck - Rukwied bleibt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News