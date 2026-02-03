Das Palantir hebt ab | PayPal bricht ein.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Stimmung an der Wall Street normalisiert sich, und die Risikobereitschaft von Investoren scheint erneut anzuspringen. Wir sehen das auch bei der Normalisierung und Erholung der Silber- und Goldpreise. Der robuste ISM-Einkaufsmanager Index der Industrie verstärkt die Wette auf mehr Wirtschaftswachstum. Gestern konnte außerdem der Dow Jones Transport Index einen Rekord knacken. Ebenfalls ein Zeichen, das Wachstum an Schwung gewinnt. Weil die Wachstumsziele anziehen, rückt der Zeitpunkt der nächsten Zinssenkung weiter nach hinten. Obwohl ab Juni wohl Kevin Warsh am Ruder der FED sitzen wird, rechnet die Wall Street nun nicht mehr im Juni, sondern erst im Juli mit einer weiteren Zinssenkung. Die Frage bleibt, ob mehr Wachstum auch mehr Inflation bedeutet. Die Renditen der US-Staatsanleihen sollten Anleger entsprechend im Blick behalten. Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind überwiegend bullish. Wir sehen solide Kursgewinne bei den Aktien von Palantir und Teradyne. Deultichen Abgabedruck sehen nach den schwachen Zahlen und Aussichten die Aktie von PayPal. Pfizer und Merck kann von den gesunden Quartalszahlen nicht profitieren. Beide haben auch die Aussichten für 2026 bestätigt.



00:00 Intro

00:24 Überblick

01:50 Weiterhin gemischtes Bild, Tech stark

02:43 Fed: Powell Nachfolge & Anklage

03:54 Iran: Ölpreise & Midterms | Treffen in Istanbul

04:39 Ausblick: Ergebnisse heute Abend

06:04 Das Palantir hebt ab | Analysten

10:29 PayPal bricht ein, neuer CEO wird ausgetauscht

12:28 NXP Semiconductor | Rambus | Merk

14:21 SpaceX & xAI: Datacenter im Weltall

16:18 Meldungen: Nvidia & OpenAI | Oracle | Google

20:09 Analysten: Amazon | Disney | Tradedesk u.v.m.



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung