Das Palantir hebt ab | PayPal bricht ein.
Die Stimmung an der Wall Street normalisiert sich, und die Risikobereitschaft von Investoren scheint erneut anzuspringen. Wir sehen das auch bei der Normalisierung und Erholung der Silber- und Goldpreise. Der robuste ISM-Einkaufsmanager Index der Industrie verstärkt die Wette auf mehr Wirtschaftswachstum. Gestern konnte außerdem der Dow Jones Transport Index einen Rekord knacken. Ebenfalls ein Zeichen, das Wachstum an Schwung gewinnt. Weil die Wachstumsziele anziehen, rückt der Zeitpunkt der nächsten Zinssenkung weiter nach hinten. Obwohl ab Juni wohl Kevin Warsh am Ruder der FED sitzen wird, rechnet die Wall Street nun nicht mehr im Juni, sondern erst im Juli mit einer weiteren Zinssenkung. Die Frage bleibt, ob mehr Wachstum auch mehr Inflation bedeutet. Die Renditen der US-Staatsanleihen sollten Anleger entsprechend im Blick behalten. Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind überwiegend bullish. Wir sehen solide Kursgewinne bei den Aktien von Palantir und Teradyne. Deultichen Abgabedruck sehen nach den schwachen Zahlen und Aussichten die Aktie von PayPal. Pfizer und Merck kann von den gesunden Quartalszahlen nicht profitieren. Beide haben auch die Aussichten für 2026 bestätigt.
00:00 Intro
00:24 Überblick
01:50 Weiterhin gemischtes Bild, Tech stark
02:43 Fed: Powell Nachfolge & Anklage
03:54 Iran: Ölpreise & Midterms | Treffen in Istanbul
04:39 Ausblick: Ergebnisse heute Abend
06:04 Das Palantir hebt ab | Analysten
10:29 PayPal bricht ein, neuer CEO wird ausgetauscht
12:28 NXP Semiconductor | Rambus | Merk
14:21 SpaceX & xAI: Datacenter im Weltall
16:18 Meldungen: Nvidia & OpenAI | Oracle | Google
20:09 Analysten: Amazon | Disney | Tradedesk u.v.m.
