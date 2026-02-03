DAX® - Freundlicher Monatsauftakt

Der Start in den Februar ist für den DAX® geglückt. Gestern konnten die deutschen Standardwerte überraschend stark zulegen und haben damit auch die alten Ausbruchsmarken bei 24.600/24.700 Punkten zurückerobert. Das Hoch vom 27. Januar bei 25.020 Punkten markiert nun ein wichtiges Chartlevel. Schließlich kann oberhalb dieser Hürde von einer kurzfristigen Bodenbildung ausgegangen werden. Danach bildet die Abwärtskurslücke vom 19. Januar bei 25.071/25.198 Punkten einen wichtigen Widerstandsbereich. Als Kernhaltezone hatten wir dagegen zuletzt immer wieder die Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten genannt. Mittlerweile hat der DAX® diesen Rückzugsbereich auf der Unterseite bis auf knapp 24.400 Punkte erweitert, wo die deutschen Standardwerte die letzten beiden Tiefpunkte ausgeprägt hat. Dank der konstruktiven Vorgaben sollte das Aktienbarometer heute erneut freundlich in den Tag starten. Dabei könnte auch der Dow Jones® helfen, denn die amerikanischen Standardwerte scheinen in diesem Jahr ein Kandidat für besondere Erfolgsserien zu sein ( siehe Analyse hier ).

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradingview²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.