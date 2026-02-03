DAX Livetrading: One-Time-Framing erklärt – so erkennst du Trendtage im DAX

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Nach dem gestrigen explosiven Anstieg stellt sich heute die große Frage: Kann der DAX diese Stärke fortsetzen – oder steht eine überfällige Korrektur bevor? Im Livetrading analysieren wir die aktuelle Marktstruktur direkt im Chart und schauen, warum fehlende Rücksetzer oft ein Zeichen extremer Trendkraft sind. Der Fokus liegt auf der Frage, wie man erkennt, ob man es mit einem echten Shortsqueeze bzw. institutionellem Kaufdruck zu tun hat.

Ein zentrales Thema ist das sogenannte One-Time-Framing im Stundenchart: Wenn jede Stunde höhere Tiefs produziert, kann Shorten schnell gefährlich werden. Wir zeigen live, wie man diese Struktur liest, welche Marken entscheidend sind und warum viele Trader in starken Trendphasen immer wieder gegen den Markt kämpfen – statt mit ihm zu arbeiten. Dazu verbinden wir H1-, M5- und M1-Analyse zu einem klaren Entscheidungsprozess.

Im praktischen Teil geht es um konkrete Setups: typische Tagesmuster wie der 9:30-Uhr-Move, Fibonacci-Korrekturen (23 %) als Trend-Einstieg und sauberes Trade-Management mit Break-even und Teilverkäufen. Ziel ist nicht blindes Klicken, sondern strukturiertes Handeln auf Basis klarer Regeln.

Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die stärksten Einzelwerte im Index – insbesondere Siemens und Siemens Energy – und zeigen, wie Index-Treiber die DAX-Bewegung beeinflussen können. Eine Session mit viel Ausbildung, Chartverständnis und realistischen Szenarien für die nächsten Handelsstunden.

