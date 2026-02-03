Dax startet höher und nimmt 25.000er-Marke ins Visier

Der Dax dürfte sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25.000 Punkte orientieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher um 24.950 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex nach nervösem Start bereits zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an. Die Experten der NordLB erläuterten am Morgen, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts geändert hat.

USA: Gewinne

Die US-Börsen haben sich am Montag von ihrer jüngsten Schwäche erholt. Für einen positiven Impuls sorgten Stimmungsdaten aus der US-Industrie. Gefragt waren vor allem Technologieaktien, wogegen Zahlen und Ausblick des Unterhaltungsriesen Walt Disney auf ein negatives Echo stießen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,05 Prozent höher bei 49.407,66 Punkten.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,54 Prozent hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,73 Prozent. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Januar merklich verbessert, wie der überraschend deutliche Anstieg des Einkaufsmanagerindex ISM auf einen Wert oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten belegt.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.892 + 1,05 Prozent &P 500 6.976 + 0,54 Prozent Nasdaq 23.461 + 0,56 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte und ein Zoll-Deal zwischen den USA und Indien sorgten für Rückenwind. Auch die Lage an den Edelmetallmärkten stabilisierte sich nach den jüngsten Turbulenzen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund 3,9 Prozent zu.

An den chinesischen Börsen ging es nicht ganz so stark nach oben. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone 0,2 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 54.720 + 3,90 Prozent Hang Seng 26.775 + 0,20 Prozent CSI 300 4.660 + 0,70 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,90 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,84 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,22 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 65,98 USD - 3,29 USD WTI 62,86 USD - 3,37 USD

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 208 (207) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 78 (75) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 57 (52) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 257 (270) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR KION AUF 63 (68) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT SCHAEFFLER AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 8,30 (6,20) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX