Deutschland übernimmt 25 Prozent von Tennet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Energie

Arnheim (dpa) - Deutschland steigt beim niederländischen Stromnetzbetreiber Tennet ein und wird 25,1 Prozent von Tennet Deutschland übernehmen. Dafür werde der Bund rund 3,3 Milliarden Euro investieren über die staatliche Förderbank KfW, teilte Tennet in Arnheim mit. In Deutschland ist Tennet der größte Übertragungsnetzbetreiber.

Der Teilverkauf der deutschen Aktivitäten des niederländischen Staatsunternehmens war erwartet worden. Im September wurde bekannt, dass sich drei weitere Investoren mit insgesamt 46 Prozent beteiligen werden. Das Mutterunternehmen wird den Angaben zufolge knapp 29 Prozent an der deutschen Tochter behalten.

Das könnte dich auch interessieren

Allianz, SAP & Münchener Rück
Dax-Dividendenaktien im Checkheute, 12:00 Uhr · onvista
Dax-Dividendenaktien im Check
10-jährige Rendite Deutschland - Zwei Formationen – eine Botschaft
g​n​u​b​r​e​W
heute, 10:15 Uhr · HSBC
10-jährige Rendite Deutschland - Zwei Formationen – eine Botschaft
Konjunkturdaten
Deutschland: Umsatz im Einzelhandel steigt leichtgestern, 08:35 Uhr · dpa-AFX
Deutschland: Umsatz im Einzelhandel steigt leicht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News