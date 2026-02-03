Disney-Aktie schwächelt - für manche wird die Aktie nun interessant

Bei der Vorlage seiner Quartalszahlen hat Walt Disney die Erwartungen der Analysten übertroffen. Trotzdem rutschte die Aktie ab. Ein möglicher Grund, sagt onvista-Chefanalyst Martin: Wirklich dynamisch wächst der Konzern einfach nicht mehr. Immer mehr Fondsmanager trennen sich auch von der Aktie.

Im Video erklärt dir Martin, in welchen Segmenten es bei Disney Lichtblicke gibt, wie die Aussichten für das nächste Quartal sind und für welche Anleger die Disney-Aktie aktuell interessant ist.