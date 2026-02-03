Märkte heute

Disney im Zahlencheck – Uber mit Altlasten, Palantir hebt Prognosen

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: ProSiebenSat.1, Norma Group, Evotec, Sartorius, Disney, Ondas, Amazon, AppLovin, Uber, Teradyne und Palantir.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

The Walt Disney Company – Zahlen und Segmentblick

Disney liefert ein solides Quartal, doch unter der Oberfläche zeigen sich Verschiebungen. Während einzelne Bereiche stabil wachsen, geraten Margen und Kostenstruktur stärker in den Fokus. Entscheidend wird, wie belastbar der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wirklich ist.

Uber Technologies – Regulierung trifft Expansion

In Europa holen alte Diskussionen Uber wieder ein. Gleichzeitig wagt der Konzern einen strategisch spannenden Schritt zurück nach Asien. Die Frage ist, ob neue Märkte die bekannten regulatorischen Risiken ausgleichen können.

Palantir Technologies – Wachstum, Cashflow, Bewertung

Palantir legt starke Zahlen und einen selbstbewussten Ausblick vor. Das operative Momentum ist kaum zu übersehen, doch die Analystenmeinungen gehen weit auseinander. Wie viel Wachstum ist bereits eingepreist – und wie viel noch nicht?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir
Amazon
Evotec
AppLovin
Ondas
Uber
Sartorius Vz.
Teradyne
ProSiebenSat.1 Media
NORMA GROUP
Sartorius St.

