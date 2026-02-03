Dow Jones Industrial Average® - Neun positive Monate in Folge!

Beim Dow Jones® hatten wir zuletzt auf eine bemerkenswerte Erfolgsserie hingewiesen. Seit 2013 haben die US-Standardwerte in jedem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht – die längste Rekordjagd der Historie. Und auch für 2026 hat das Aktienbarometer mit dem neuen Rekordlevel bei 49.633 Punkten sein Soll bereits erfüllt. Auf Monatsbasis liegt eine ähnlich beeindruckende Erfolgssträhne vor: So hat der Dow Jones® seit Mai 2025 in jedem Monat Kursgewinne verbuchen können – macht unter dem Strich neun Monate in Folge mit Kurssteigerungen. Auf Basis der Daten seit 1896 kam es insgesamt 17 Mal zu einer Serie von neun positiven Monaten in Serie – zuletzt im Jahr 2017. Viel spannender ist allerdings die Frage, was nach einer solchen Gewinnserie in den darauffolgenden Monaten geschah. Im zehnten Monat legt der Dow Jones® im Mittel um gut 1 % zu – bei einer Trefferquote von fast 65 %. Beide Werte liegen deutlich über den historischen Vergleichsmaßstäben. In den darauffolgenden Monaten elf und zwölf nimmt vor allem die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen (53 %) spürbar ab. Dieses Verhaltensmuster würde gut zu den herausfordernden zyklischen Rahmenbedingungen des Jahres 2026 passen. Bis dahin könnte aber nochmals ein konstruktiver Februar folgen.

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: HSBC,LSEG² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG,tradingview²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.