dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25.000 Punkte orientieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 24.885 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex nach nervösem Start bereits zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an. Die Experten der NordLB erläuterten am Morgen, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts geändert hat.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben sich am Montag von ihrer jüngsten Schwäche erholt. Für einen positiven Impuls sorgten Stimmungsdaten aus der US-Industrie. Gefragt waren vor allem Technologieaktien, wogegen Zahlen und Ausblick des Unterhaltungsriesen Walt Disney auf ein negatives Echo stießen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,05 Prozent höher bei 49.407,66 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,54 Prozent hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,73 Prozent. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Januar merklich verbessert, wie der überraschend deutliche Anstieg des Einkaufsmanagerindex ISM auf einen Wert oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten belegt.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte und ein Zoll-Deal zwischen den USA und Indien sorgten für Rückenwind. Auch die Lage an den Edelmetallmärkten stabilisierte sich nach den jüngsten Turbulenzen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund 3,9 Prozent zu. An den chinesischen Börsen ging es nicht ganz so stark nach oben. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone 0,2 Prozent.

DAX              		24.797,52		1,05%
XDAX            		24.842,65		1,38%
EuroSTOXX 50		  6.007,51		1,00%
Stoxx50        		  5.141,13		1,12%
				
DJIA             		49.407,66		1,05%
S&P 500        		  6.976,44		0,54%
NASDAQ 100  		25.738,61		0,73%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future                    127,90          -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD       		    1,1810		 0,15%	
USD/Yen             	155,45		-0,09%		
Euro/Yen       		183,58		 0,06%

BITCOIN:

Bitcoin		        77.929		-0,94%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          65,98             -0,32 USD
WTI                            62,86             -0,28 USD

