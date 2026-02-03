EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet

EQS-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet



03.02.2026 / 11:30 CET/CEST

Gräfelfing, 03.02.2026. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für das Geschäftsjahr 2025 eine signifikante Verbesserung des Ergebnisses der normalen Geschäftstätigkeit auf TEUR TEUR 15.976 im Vergleich zu TEUR 7.013 in 2024 sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 10.965 (i.Vj. TEUR 3.494).

In einem sehr volatilen Marktumfeld stieg der vorläufige Provisionsüberschuss (Saldo aus Provisionserträgen und Provisionsaufwendungen) auf TEUR 5.350 (i. Vj. TEUR 3.605) und es kam zu einem Anstieg des vorläufigen Handelsergebnisses (Differenz aus dem Ertrag und dem Aufwand des Handelsbestandes) auf TEUR 44.564 (i.Vj. TEUR 28.394). Die vorläufigen allgemeinen Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich insgesamt auf TEUR 34.248 (i.Vj. TEUR 25.752), dabei stiegen die darin enthaltenen vorläufigen Personalaufwendungen auf TEUR 13.387 (i.Vj. TEUR 9.810) und die vorläufigen anderen Verwaltungsaufwendungen auf TEUR 20.861 (i.Vj. TEUR 15.942).

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich zum 31.12.2025 nach vorläufigen Berechnungen auf TEUR 30.967 gegenüber TEUR 22.118 zum 31.12.2024. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB summiert sich zum 31.12.2025 auf TEUR 16.747. Darin enthalten ist ein Pflichtbestand von TEUR 16.232 nach § 340e Absatz 4 HGB. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken ist damit insgesamt unverändert zum Vorjahr. Die vorläufigen Eigenmittel (Eigenkapital und Fonds für allgemeine Bankrisiken) belaufen sich auf TEUR 47.714 (i.Vj. TEUR 38.865).

Der testierte und festgestellte Jahresabschluss 2025 wird voraussichtlich am 27. Mai 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Carsten Bokelmann

Vorstand

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing

Tel.: 089/85 85 2-0

Fax: 089/85 85 2-505

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

Ende der Insiderinformation

