EQS-Adhoc: tick Trading Software AG passt Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an

03.02.2026

Düsseldorf, 03. Februar 2026 – Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99; tick-TS AG), Anbieter von Software für Wertpapierhandel und -abwicklung, informiert über eine Anpassung ihrer Prognose. Ein mittelgroßer Kunde wird ab dem zweiten Quartal 2026 seinen Orderflow nicht mehr über die HSBC, sondern einen anderen Broker laufen lassen, was die transaktionsbasierten Erlöse der tick-TS AG reduziert. Der in der Vergangenheit sehr volatile Umsatz der tick-TS AG mit dem Kunden lag im Geschäftsjahr 2024/2025 im mittleren sechsstelligen Eurobereich.

Die tick-TS AG hat in den vergangenen Monaten auch neue Kunden gewinnen können, diese werden den Umsatzrückgang allerdings noch nicht ausgleichen können. Daher passt die tick Trading Software AG die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an und erwartet einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 600 bis 900 (bisher: EUR 0,8 Mio. bis 1,1 Mio.).

Ansprechpartner:

Carsten Schölzki und Martin Lüttich (Vorstände)

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

E-Mail: ir@tick-ts.de

Tel.: +49-211-781767-0

ISIN: DE000A35JS99

03.02.2026