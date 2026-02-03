EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



03.02.2026 / 18:03 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:

https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932352/635c508e93ea08740f978e3cdbb70801/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_de.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:

https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932348/b9015a1a2b7add33a8a0d01527dc9da8/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_en.pdf

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.deutsche-boerse.com

