EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

03.02.2026 / 17:16 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://douglas.group/en/investors/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://douglas.group/en/investors/publications

03.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
Ende der MitteilungEQS News-Service

2270778 03.02.2026 CET/CEST

Douglas

