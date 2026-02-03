EQS-AFR: Gelsenwasser AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GELSENWASSER AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gelsenwasser AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
03.02.2026 / 10:15 CET/CEST
Hiermit gibt die GELSENWASSER AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/jahresabschluss_2025.pdf
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/geschaeftsbericht_2025.pdf
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort:
https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/halbjahresbericht_2026.pdf
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GELSENWASSER AG
|Willy-Brandt-Allee 26
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.gelsenwasser.de
