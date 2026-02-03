EQS-AFR: Gelsenwasser AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GELSENWASSER AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Gelsenwasser AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



03.02.2026 / 10:15 CET/CEST

Hiermit gibt die GELSENWASSER AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/jahresabschluss_2025.pdf

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/geschaeftsbericht_2025.pdf

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/halbjahresbericht_2026.pdf

