EQS-AFR: KSB SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
03.02.2026 / 08:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die KSB SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.ksb.com/de-global/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.ksb.com/en-global/investor-relations/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KSB SE & Co. KGaA
|Johann-Klein-Strasse 9
|67227 Frankenthal
|Deutschland
|Internet:
|www.ksb.com
|Ende der Mitteilung
2270136 03.02.2026 CET/CEST