EQS-CMS: Goldman Sachs Bank Europe SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Goldman Sachs Bank Europe SE / Herkunftsstaat
Goldman Sachs Bank Europe SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

03.02.2026 / 19:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Goldman Sachs Bank Europe SE gibt gemäß § 5 Abs. 1 WpHG bekannt, dass die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Goldman Sachs Bank Europe SE
Marienturm, Taunusanlage 9 - 10
60329 Frankfurt
Deutschland
Internet:www.gs.de
Goldman Sachs

