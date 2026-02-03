EQS-CMS: Goldman Sachs Bank Europe SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Goldman Sachs Bank Europe SE / Herkunftsstaat

Goldman Sachs Bank Europe SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



03.02.2026 / 19:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Goldman Sachs Bank Europe SE gibt gemäß § 5 Abs. 1 WpHG bekannt, dass die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Goldman Sachs Bank Europe SE Marienturm, Taunusanlage 9 - 10 60329 Frankfurt Deutschland Internet: www.gs.de

