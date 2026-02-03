EQS-News: Allianz für die Zukunft: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit und Hyundai Mobis kooperieren bei Display-Technologie für Windschutzscheiben

EQS-News: tesa SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Allianz für die Zukunft: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit und Hyundai Mobis kooperieren bei Display-Technologie für Windschutzscheiben



Neue One-Stop-Lösung: Serienreife, holografische Windschutzscheiben-Displays für OEMs

NORDERSTEDT, Deutschland, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- tesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Produktlösungen, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit und Hyundai Mobis verkünden ihre Kooperation mit einer visionären „QuadAlliance". Gemeinsam gestalten sie die gesamte Wertschöpfungskette für holografische Windschutzscheiben-Displays (HWD) im Automobilbereich und bieten Kunden eine schnelle One-Stop-Lösung an: von Konzeptdesign, Mastering und Replikation holografischer optischer Elemente (HOE) über Windschutzscheiben-Laminierung, PGU-Technologie (Picture Generation Unit) bis hin zur HMI-Integration (Human-Machine Interface). Innerhalb der Allianz treiben die Partner die gemeinsame Entwicklung voran, um die wachsende Nachfrage der Industrie nach neuen Display- und Infotainment-Formaten für die Mobilität von morgen zu erfüllen.

Windschutzscheiben werden zu intelligenten, transparenten Schnittstellen

Die Cockpits moderner, intelligenter Fahrzeuge sind mit mehreren zentralen Herausforderungen konfrontiert: Kritische Fahrinformationen befinden sich oft außerhalb der direkten Sichtlinie des Fahrers oder Bildschirme im Innenraum konkurrieren um Platz. Zusätzliche Hardware kann Energieverbrauch und Gewicht erhöhen und gleichzeitig visuelle Unordnung erzeugen. Zugleich erwarten Fahrer intuitive und unverwechselbare Fahrerlebnisse, doch konventionelle Displays begrenzen die Bildgröße und Designflexibilität. Holografische Windschutzscheiben-Displays lösen diese Herausforderungen und verwandeln die Windschutzscheibe in eine transparente, interaktive Informationsschnittstelle. Gemeinsam werden tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit und Hyundai Mobis diese Lösung in die Serienproduktion bringen.

Die Serienproduktion ermöglicht:

Ultragroßes, hochtransparentes Display: >92% HOE-Transmission; flexiblere Dimensionierung vs. PHUD Ungeahnte Designfreiheit: <1,5L kompaktes Paket; flexible PGU-Platzierung; anpassbar an gekrümmte Oberflächen Brilliante Helligkeit & Klarheit: >10.000 Nit Leuchtdichte (bei direkter Sonneneinstrahlung sichtbar); RGB-Display Zukunftssichere Leistung: Unterstützung von 4K-Auflösung und darüber hinaus, während sich die PGU-Technologie weiterentwickelt Verbesserte Sicherheit, Komfort & Privatsphäre: Display in Sichtlinie; flexibles Eyebox-Design zur Ablenkungskontrolle & Sichtbarkeit; Dual-Eyebox-Fähigkeit für geteilte Inhalte Neu definierte Effizienz: Verbesserte Lichtnutzungseffizienz und erhebliche Gewichtsreduzierung; dadurch reduzierte CO₂-Emissionen

Umfassende Lieferkette für HWD-Industrialisierung

Das gemeinsame Ziel der Partner ist es, die Produktion holografischer Windschutzscheiben-Displays bis 2029 anzustoßen. Zu diesem Zweck stimmen die Partner ihre Roadmaps, Entwicklungsressourcen und Qualifizierungsprozesse aufeinander ab, um sicherzustellen, dass Automobilhersteller (OEMs) Zugang zu einer validierten, industriell erprobten Technologieplattform erhalten.

Durch die enge Koordination ihrer jeweiligen Stärken – vom HOE-Mastering und der Replikation über Hochleistungs-Klebe- und Laminierungslösungen bis hin zur Systemintegration in Automobil-Qualität – optimieren die vier Unternehmen die Schnittstellen entlang der Wertschöpfungskette. Dies reduziert die Komplexität der Entwicklung für OEMs. Projektlaufzeiten verkürzen sich, während gleichzeitig ein planbarer und risikominimierter Übergang in die Serienproduktion unterstützt wird.

„Autoverglasungen entwickeln sich von passiven Oberflächen zu dynamischen Portalen für immersive Erlebnisse. Indem wir die Stärken unserer globalen Allianz nutzen und tesaʼs umfassende Prozess- und Materialexpertise integrieren, bieten wir Kunden eine One-Stop-Lösung, die sich nahtlos in ihre Prozesse einfügt. Windschutzscheiben werden zu transparenten, holografischen Schnittstellen und definieren die Verbindung zwischen Fahrern, ihren Fahrzeugen und der Welt um sie herum neu. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die diese Partnerschaft eröffnet. Gemeinsam werden wir neue Standards im Display-Design setzen und diese Innovationen global skalieren.", sagt Dr. Ingrid Sebald, Chief Technology Officer, tesa SE.

Maßstab für robuste Qualität und Flexibilität

Die „QuadAlliance" wird neue Maßstäbe für Qualität und Zuverlässigkeit bei holografischen Windschutzscheiben-Displays setzen. Alle Partner sind langjährige Lieferanten mit nachgewiesener Automotive-Expertise. Integrierte Lieferketten gewährleisten Sicherheit und Skalierbarkeit, während OEMs die Flexibilität behalten, Partner auszuwählen und zu integrieren. Die Partner vereinen fortschrittliche Technologie, industrielle Reife und Lieferketten-Resilienz für eine schnelle, zuverlässige Transformation von Windschutzscheiben in intelligente Display-Oberflächen.

Appendix

Rollenverteilung innerhalb der Kooperation:

ZEISS : Mit 40 Jahren Expertise in Holografie und fundiertem Know-how aus der Lithografie liefert ZEISS optisches Design und Master-Entwicklung holografischer Folien.

: Mit 40 Jahren Expertise in Holografie und fundiertem Know-how aus der Lithografie liefert ZEISS optisches Design und Master-Entwicklung holografischer Folien. tesa : Renommiert für Prozess- und Materialinnovation, gewährleistet tesa zuverlässige und präzise Massenreplikation holografischer Folien.

: Renommiert für Prozess- und Materialinnovation, gewährleistet tesa zuverlässige und präzise Massenreplikation holografischer Folien. Saint-Gobain Sekurit : Führend bei innovativen Verglasungssystemen, integriert holografische Folien nahtlos in Windschutzscheibenglas.

: Führend bei innovativen Verglasungssystemen, integriert holografische Folien nahtlos in Windschutzscheibenglas. Hyundai Mobis: Experte für fortschrittliche HMI und Systemintegration, liefert außergewöhnliche Display-Performance mit modernster PGU-Technologie.

Über die tesa SE

tesa entwickelt als multinationales Unternehmen seit mehr als 125 Jahren innovative Klebebänder und selbstklebende Produktlösungen für Industrie, Gewerbekunden und Endverbraucher. Es sind bereits mehr als 7000 Klebelösungen, die die Arbeit, Produkte oder das Leben der Kunden verbessern helfen. Nachhaltigkeit und energieschonende Verfahren stehen dabei heute im Fokus. tesa investiert in die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und lösungsmittelfreie Produktionsverfahren ebenso wie in die Nutzung erneuerbarer Energieträger an seinen Standorten.

tesa ist in über 100 Ländern aktiv und betreibt Werke in Deutschland, Italien, China, den USA und Vietnam. Rund drei Viertel des Umsatzes der tesa Gruppe (2024: 1,7 Mrd. Euro) entfallen auf Anwendungen für die Industrie. tesa entwickelt gemeinsam mit seinen internationalen Kunden maßgeschneiderten Innovationen auf Produkt- und Prozessebene. Seit 2001 ist die tesa SE mit heute rund 5.400 Mitarbeitenden als 100-prozentige und unabhängige Tochter der Beiersdorf AG (u. a. NIVEA, Eucerin, la prairie) tätig.

KONTAKT:

tesa SE Corporate Communications

Hugo-Kirchberg-Str. 1 22848 Norderstedt

Germany Phone:

+49 40 88899 0

Email: pr@tesa.com

