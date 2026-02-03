EQS-News: Astreya übernimmt Reliant Information Services, um seine IT-Kompetenzen im Bereich regulierter Industrien zu erweitern

EQS-News: Astreya / Schlagwort(e): Personalie/Fusionen & Übernahmen

Astreya übernimmt Reliant Information Services, um seine IT-Kompetenzen im Bereich regulierter Industrien zu erweitern



03.02.2026

Die Übernahme stärkt die Compliance-konforme Bereitstellung, erweitert die Unternehmenspräsenz und vertieft die Unterstützung für geschäftskritische Abläufe.

SAN JOSE, Kalifornien, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Astreya, ein führender globaler Anbieter von IT-Managed Services und -Lösungen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Reliant Information Services, LLC von der Reliant Group getroffen hat. Diese Transaktion stellt die erste Unternehmensakquisition von Astreya dar und ist ein bedeutender Meilenstein in der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, die darauf ausgerichtet ist, erstklassige Managed IT Services für Unternehmenskunden in großem Umfang anzubieten und einen hervorragenden ROI zu erzielen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Reliant Information Services (RIS) ein zuverlässiger IT-Partner für Fortune-500-Unternehmen und bietet skalierbare Managed IT Services sowie technisches Fachwissen für geschäftskritische Abläufe. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Unterstützung komplexer, hochverfügbarer IT-Umgebungen in wichtigen Märkten im Westen der Vereinigten Staaten, darunter Unternehmenskunden mit strengen Anforderungen an Betrieb, Sicherheit und Compliance.

Durch die Übernahme baut Astreya seine Präsenz in der Luftfahrtbranche aus und stärkt seine Position als Anbieter von Managed IT Services für Kunden, für die operative Ausfallsicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Zuverlässigkeit der Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung sind. Gemeinsam wird das fusionierte Unternehmen seinen Kunden eine größere geografische Abdeckung, einschließlich des pazifischen Nordwestens und Südwestens der Vereinigten Staaten, fundierteres Fachwissen und erweiterte Service-Bereitstellungskapazitäten bieten, um zunehmend komplexe Technologieumgebungen zu unterstützen.

„Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Astreya", erklärte Romil Bahl, CEO von Astreya. „Als unsere erste Unternehmensakquisition spiegelt dies unseren Fokus auf durchdachtes, strategisches Wachstum wider. Reliant bringt Fachwissen in regulierten, geschäftskritischen Umgebungen mit und verfügt über eine kundenorientierte Kultur, die eng mit unserer eigenen übereinstimmt. Wichtig ist, dass sie sich nahtlos in unsere 3x3-Struktur von Praktiken und AI-first Managed Services-Angeboten einfügt. Die langjährige Geschäftsbeziehung mit einem bedeutenden Luftfahrtunternehmen und die Präsenz im pazifischen Nordwesten stärken unsere Fähigkeit, unsere Kunden zu unterstützen, zusätzlich. In Verbindung mit der weltweiten Präsenz von Astreya ist unser fusioniertes Unternehmen in der Lage, Luftfahrtkunden weltweit zu bedienen."

Im Rahmen der Transaktion wird das Führungsteam von Reliant IS unter der Leitung von Jesse Perbix, President von Reliant Information Services, zu Astreya wechseln. Perbix wird die Position des General Managers von RIS übernehmen und damit die Kontinuität für Kunden, Partner und Mitarbeiter gewährleisten.

„Astreya hat sich als der richtige strategische und kulturelle Partner für die nächste Phase unseres Wachstums herausgestellt", erklärte Scott Nguyen, CEO der Reliant Group. „Nachdem wir das Unternehmen von Grund auf aufgebaut und auf über 100 Mitarbeiter erweitert hatten, war es von entscheidender Bedeutung, einen Partner zu finden, der unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unseren Ansatz bei der Erbringung von Dienstleistungen schätzt. Diese Kombination versetzt das Unternehmen in eine gute Position für weiteres Wachstum und langfristigen Erfolg, und ich freue mich darauf, Reliant IS als Berater zu unterstützen, während das Unternehmen als Teil von Astreya neue Höhen erreicht."

Mit Blick auf die Zukunft wird Astreya weiterhin strategische Investitionen tätigen, die die Branchenexpertise stärken, die globale Präsenz ausbauen und Innovationen beschleunigen, während das Unternehmen sich weiterhin darauf konzentriert, seinen Kunden messbaren Mehrwert, operative Widerstandsfähigkeit und vertrauenswürdige Partnerschaften zu bieten.

