EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group stärkt Kapitalmarktpräsenz mit Handelsaufnahme auf Xetra

Die FINEXITY Group, Betreiber eines führenden Handelsplatzes für tokenisierte Private-Market-Investments, gibt den Handelsstart im Xetra-System der Deutschen Börse bekannt. Die MWB fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Designated Sponsor wird ab sofort den Handel von FINEXITY-Aktien begleiten und damit für mehr Liquidität und höhere Umsätze in der FINEXITY-Aktie sorgen.

„Durch diesen Schritt werden wir mit der FINEXITY Group unsere Kapitalmarktpräsenz deutlich verstärken. Für viele unserer ausländischen Bestandsaktionäre ist eine Xetra-Notiz eine Voraussetzung, um weiter zu investieren. Mit diesem Schritt erschließen wir neue und bekannte Investorenkreise, so

Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group

.

FINEXITY verfolgt eine klar strukturierte Wachstumsstrategie mit dem Ziel, sich als führende Infrastruktur- und Kapitalmarktplattform für tokenisierte Wertpapiere zu etablieren. Der strategische Fokus liegt auf dem Ausbau einer integrierten, regulatorisch eingebetteten Plattform, die Emission, Strukturierung, Handel und Distribution illiquider und semi-liquider Anlageklassen effizient verbindet. Damit adressiert FINEXITY strukturelle Ineffizienzen in traditionellen Private-Market-Segmenten und schafft investierbare, kapitalmarktfähige Produkte für ein erweitertes Anlegeruniversum, insbesondere institutionelle und semi-professionelle Investoren.

Gleichzeitig treibt die Gesellschaft die Skalierung ihres Geschäftsmodells konsequent voran. Zentrale Bausteine sind der kontinuierliche Ausbau des Ökosystems aus Emittenten, Distributionspartnern und institutionellen Marktteilnehmern, die Weiterentwicklung der technologischen und operativen Infrastruktur sowie Maßnahmen zur nachhaltigen Erhöhung von Sichtbarkeit und Liquidität. Die Stärkung der Kapitalmarktpräsenz, einschließlich der Anbindung an zentrale Handelsplätze und intensivierten Investor Relations-Aktivitäten, ist integraler Bestandteil dieser Strategie und bildet die Grundlage für die nächste Phase der operativen und kapitalmarktseitigen Entwicklung der FINEXITY Group.

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

www.finexity-group.com

Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail:

presse@finexity.com

E-Mail:

sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

