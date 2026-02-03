EQS-News: H55 schließt erfolgreich - zum ersten Mal in der Luftfahrtindustrie - alle von der Aufsichtsbehörde vorgeschriebenen Zertifizierungstests für Antriebsbatteriemodule ab.

EQS-News: H55 / Schlagwort(e): Produkteinführung

SION, Schweiz, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die elektrische Luftfahrt steht vor einer einzigen, ungelösten Herausforderung: den Aufsichtsbehörden nachzuweisen, dass Hochleistungsantriebsbatterien auch im schlimmsten Fall sicher sind.

H55â€™s Propulsion Battery Module, which successfully completed all regulator-required certification tests

H55 gibt heute bekannt, dass es die branchenweit erste von der Aufsichtsbehörde vorgeschriebene und von einer Behörde begleitete Zertifizierungsprüfungsreihe für Antriebsbatteriemodule abgeschlossen hat. Damit wurde ein entscheidender Faktor beseitigt, der bisher die Kommerzialisierung und Finanzierung von Elektroflugzeugprogrammen behindert hat.

Die am 19. Dezember 2025 abgeschlossene, von der EASA überwachte Kampagne positioniert H55 an der Spitze der Bemühungen zur Etablierung zertifizierter, flugtauglicher Antriebsbatteriesysteme und setzt damit Standards, an denen zukünftige Programme gemessen werden. Die Kampagne liefert zertifizierungsrelevante Nachweise dafür, dass kommerzielle Lithium-Batteriezellen in Antriebsbatteriesysteme für die Luftfahrt integriert werden können, die auch im schlimmsten Fall, insbesondere bei einer Brandausbreitung, sicher funktionieren.

Von der Validierung zur skalierbaren Zertifizierung

Dieser Meilenstein geht über die Dokumentation oder das Versprechen von Sicherheitsleistungen hinaus. Dies bestätigt die Fähigkeit von H55, Antriebsbatteriesysteme zu entwickeln und herzustellen, die gemäß den Zertifizierungsstandards auf behördlich zugelassenen Fertigungslinien und Lieferketten entwickelt wurden.

Die Testkampagne wurde in einer zertifizierten Produktionsstätte unter Verwendung serienkonformer Hardware (keine Prototypen) durchgeführt, die in validierten Prozessen hergestellt wurde. Sie bestätigt die Fähigkeit von H55, Antriebsbatteriesysteme zu entwickeln und herzustellen, die gemäß den Zertifizierungsstandards auf behördlich zugelassenen Fertigungslinien und Lieferketten gebaut werden.

Das einzigartige, patentierte Design des Energiespeichersystems von H55 umfasst Überwachung, Redundanz und Gefahrenminderung auf Zellebene als grundlegende Prinzipien und gewährleistet die Eindämmung extremer Ausfallbedingungen gemäß den Anforderungen der Flugsicherheit.

Dieser Ansatz schafft einen wiederholbaren Zertifizierungspfad für die Batterietechnologie von H55, anstatt ein einzelnes Flugzeugprogramm voranzutreiben. Durch die Definition eines Referenzrahmens für zertifizierte Batteriemodule reduziert H55 das Einführungsrisiko für Flugzeughersteller, Betreiber, Versicherer und Investoren erheblich, indem es eine versicherungsmathematische Risikobewertung auf der Grundlage von behördlich validierten Ausfalldaten anstelle von programmspezifischen Annahmen ermöglicht. Da Zertifizierungsnachweise für eine Vielzahl von Flugzeugplattformen kombiniert werden können, lassen sich Kapital, technische Ressourcen und industrielle Kapazitäten ohne proportionale Erhöhung der Unsicherheit auf Programmebene ausbauen.

Die durch das erste konforme Antriebsbatteriesystem von H55 geschaffenen Systemgrundlagen unterstützen nun die beschleunigte Entwicklung und den regulatorischen Fortschritt sowohl für vollelektrische als auch für hybridelektrische Flugzeuge. Die im Rahmen dieser Kampagne gewonnenen Daten, die Infrastruktur und die Zertifizierungsstandards bilden die Grundlage für mehrere laufende Kundenprogramme, darunter das BRM B23 Energic, die Umstellung von CAE auf vollelektrische Pilotenausbildungsplattformen und das Hybrid-Elektro-Demonstrationsprogramm Dash 8 mit Pratt & Whitney Canada.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der elektrischen Luftfahrt, sechs entworfenen, gebauten und geflogenen Elektroflugzeugen und über 2.000 vollständig elektrischen Flugstunden ohne Zwischenfälle im Zusammenhang mit Batterien verfügt H55 über die erforderliche operative Tiefe, um Zertifizierungsprogramme nicht nur einzuhalten, sondern auch durchzuführen.

André Borschberg, Executive Chairman und Mitbegründer von H55, erklärte:

„H55 wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: die Zertifizierung der elektrischen Luftfahrt zu ermöglichen, nicht nur sie möglich zu machen. Von Anfang an bedeutete dies, Systeme nach den Sicherheitsstandards der Luftfahrt zu entwickeln, Ausfälle zu verhindern und gleichzeitig die Leistung zu optimieren.

Dieser Meilenstein bestätigt diese Entscheidung. Die elektrische Luftfahrt kann so konstruiert werden, dass sie denselben Zertifizierungsanforderungen und Sicherheitsstandards entspricht wie konventionelle Flugzeuge. Bei H55 ist es disziplinierte, zielgerichtete Ambition, die die Zertifizierung in echte Marktakzeptanz und skalierbare kommerzielle Auswirkungen umsetzt."

Rob Solomon, Chief Executive Officer von H55, fügte hinzu:

„Diese Errungenschaft stellt einen strukturellen Wendepunkt für die elektrische Luftfahrt dar. Mit dem Abschluss der ersten von der

EASA genehmigten Testreihe für Batteriemodule hat H55 den kritischsten technischen Engpass auf dem Weg zur Zertifizierung beseitigt und damit das Risiko für Flugzeughersteller, Betreiber, Versicherer und Investoren erheblich reduziert.

Durch die Überwachung sowie den aktiven und passiven Schutz jeder einzelnen Zelle verwandelt H55 die Antriebsbatterie von einer „Black Box" mit latenten Risiken in einen versicherungstechnisch transparenten Vermögenswert und etabliert die Überwachung auf Zellebene als unverzichtbare Voraussetzung sowohl für die behördliche Typenzertifizierung als auch für die Versicherbarkeit der Flotte. Das Spannendste ist das motorähnliche Geschäftsmodell, das H55 dadurch ermöglicht.

Parallel dazu haben sich die EASA und die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) im Rahmen eines gemeinsamen Zertifizierungsmanagementteams mit mehreren Behörden zur gegenseitigen Anerkennung vereinbarter Konformitätsmittel für laufende Programme verpflichtet. Die Testergebnisse werden an die FAA weitergeleitet und bilden die Grundlage für die Unterstützung und Beschleunigung der US-Zertifizierungsaktivitäten und der Marktpräsenz von H55."

Sébastien Aymon-Demont, Mitbegründer und Chief Technology Officer von H55, äußerte sich zur Architektur von Batteriemodulen und zum Ansatz auf Zellebene.

„Durch die direkte Auslegung von Schutz, Überwachung und Schadensbegrenzung auf Zellebene, anstatt uns auf Annahmen auf Paketebene zu verlassen, haben wir ein grundlegend anderes Energiespeichersystem entwickelt. Diese Architektur auf Zellebene ermöglicht nicht nur einen effektiven Schutz am Entstehungsort, sondern erlaubt es uns auch, die Effizienz, Leistung und langfristige Zuverlässigkeit der Batterien zu optimieren – allesamt wesentliche Faktoren für eine zertifizierbare elektrische Luftfahrt.

Informationen zur Test-Kampagne

Zur Durchführung dieser Kampagne produzierte H55 mehr als 100 Testartikel, die aus seiner genehmigten und geprüften Produktkonfiguration stammen. Die sechsmonatige Untersuchung umfasste Umwelt-, Sicherheits-, Funktions- und Leistungsbedingungen unter den ungünstigsten Ausfallbedingungen, einschließlich von Behörden bezeugter thermischer Durchlauftests ohne Ausbreitung. Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse die Bereitschaft für die Zertifizierung und den industriellen Einsatz, einschließlich:

Abschluss der Zertifizierungskampagne für Antriebsbatteriemodule

Die Bestätigung, dass H55 nach wie vor das einzige Unternehmen ist, das sowohl über die EASA-Zulassung als Konstruktionsbetrieb (DOA) als auch über die EASA-Zulassung als Produktionsbetrieb (POA) für elektrische Antriebssysteme verfügt.

Produktion von serienkonformen Antriebsbatteriemodulen

Abschluss der ersten EASA-validierten Zellcharakterisierungskampagne für zertifizierte Antriebsbatteriesysteme

Die im Dezember 2025 durchgeführten Tests haben die Sicherheit des Produkts nachgewiesen. Die Ergebnisse werden derzeit in abschließenden Testberichten dokumentiert, die H55 im ersten Quartal 2026 zur formellen Genehmigung bei der EASA einreichen wird.

Beseitigung des Zertifizierungsengpasses zur Ermöglichung einer skalierbaren Kommerzialisierung

Elektrische Flugzeugwaagen bei der Zertifizierung. Durch den Abschluss dieser von den Aufsichtsbehörden genehmigten Testreihe für Antriebsbatteriemodule hat H55 die primäre Einschränkung, die darüber entscheidet, welche Technologien für die elektrische Luftfahrt kommerzialisiert werden können, erheblich reduziert. Die formale Demonstration der Eindämmung unter Worst-Case-Ausfallszenarien reduziert das Risiko in Bezug auf behördliche Auflagen und Versicherungen erheblich und ermöglicht einen wiederholbaren, zertifizierbaren Einsatz in allen Flugzeugprogrammen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit auf Flugzeugebene.

Mit dieser Leistung geht H55 von der Validierung zur Skalierung über. Eine einzige, zertifizierbare Energiespeichersystemarchitektur kann nun auf mehreren Plattformen eingesetzt werden, wodurch sich das Umsatzpotenzial ohne proportionale Erhöhung der Entwicklungskosten steigern lässt. Dies unterstützt den wiederholbaren Einsatz über Flotten und Flugzeuglebenszyklen hinweg, anstatt einmalige Programmlieferungen. Nachdem das Risiko der Zertifizierung von Antriebsbatteriemodulen nun ausgeräumt ist, entwickelt sich die elektrische Luftfahrt von einer spekulativen Entwicklung zu einer zertifizierbaren Industriekategorie – und verändert damit die Art und Weise, wie Programme bewertet, finanziert und versichert werden.

Informationen zu H55

H55 ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf zertifizierte elektrische Antriebe und zertifizierungsfähige Energiespeichersysteme für die Luftfahrt spezialisiert hat. Das Unternehmen ermöglicht die Skalierung der elektrischen Luftfahrt, indem es handelsübliche Lithiumzellen in flugtaugliche Energiespeichersysteme umwandelt, die von den Aufsichtsbehörden zugelassen, von Versicherern versichert und von OEMs wiederholt als zertifizierte Antriebsplattform in verschiedenen Flugzeugprogrammen eingesetzt werden können. Dies wird durch eine unabhängige Zellcharakterisierung, strenge Eingangskontrollen, redundante Sicherheitsarchitekturen und behördlich abgestimmte Tests erreicht, die auf Worst-Case-Ausfallszenarien ausgelegt sind.

H55 wurde als technologisches Vermächtnis des Solar Impulse-Programms gegründet und baut auf mehr als zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung in der Elektrofliegerei auf. Das Unternehmen hat mehrere Elektroflugzeuge entworfen, gebaut und geflogen und mehr als 2.000 Stunden vollelektrischen Flugbetrieb ohne Zwischenfälle im Zusammenhang mit den Batterien absolviert. Damit verfügt es über die erforderliche operative Erfahrung, um Zertifizierungsprogramme nicht nur einzuhalten, sondern auch durchzuführen.

Um die nächste Phase der Industrialisierung und des internationalen Wachstums zu unterstützen, hat H55 sein Führungsteam verstärkt. Rob Solomon, Chief Executive Officer, verfügt über Erfahrung in der Skalierung technologiebasierter Plattformen und leitet die Expansion von H55 in den Vereinigten Staaten. Walt Lifsey,

Chief Operating Officer, verfügt über umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Technologieunternehmen auf operativer Ebene und ist für den industriellen Betrieb, die Durchführung von Zertifizierungen und die Produktionsbereitschaft verantwortlich. Er gewährleistet einen zuverlässigen Übergang vom zertifizierten Design zur wiederholbaren Serienfertigung.

Die Führungsstruktur von H55 unterstützt einen plattformbasierten Ansatz, der es ermöglicht, Zertifizierungsnachweise programmübergreifend zu bündeln, das Einführungsrisiko zu verringern und den kapitaleffizienten Einsatz von Elektro- und Hybrid-Elektroflugzeugen zu fördern.

Anhang – Technisches Datenblatt

Zertifizierungsgrad Batterie Modul Sicherheitstest Kampagne

Seit 2017 steht H55 in kontinuierlichem Kontakt mit globalen Regulierungsbehörden, um einen zertifizierungsfähigen Rahmen für Antriebsbatterien zu schaffen. Durch diese kontinuierliche Interaktion hat H55 ein evidenzbasiertes, mit den Aufsichtsbehörden abgestimmtes Verständnis des Ausfallverhaltens von Antriebsbatterien entwickelt, das auf einer systematischen Risikobewertung über den gesamten Betriebslebenszyklus basiert.

Dieses Verständnis wurde durch die Konstruktion, den Bau und den Flugbetrieb von vollelektrischen Flugzeugen entwickelt, unterstützt durch umfangreiche Entwicklungs- und Zertifizierungstests. Anstatt Annahmen aus benachbarten Branchen zu übernehmen, hat H55 bewusst eigene technische Kompetenzen, Produktionssysteme und Testinfrastrukturen aufgebaut, um eine direkte, von den Aufsichtsbehörden genehmigte Demonstration der Konformität zu ermöglichen.

Rechtsgrundlagen

H55 verfügt über eine Design Organisation Approval (DOA), die die organisatorische Kompetenz, das qualifizierte Personal und die technischen Fähigkeiten bestätigt, die für die Zertifizierung von elektrischen Antriebssystemen erforderlich sind.

H55 verfügt außerdem über eine Produktionszulassung (POA), die robuste Produktions- und Qualitätssysteme validiert, mit denen vollständig konforme Luft- und Raumfahrtprodukte hergestellt werden können.

Charakterisierung von Batteriezellen und Risikodefinition

H55 hat erhebliche Ressourcen in die Charakterisierung von Batteriezellen investiert und dabei proprietäre Datensätze erstellt, die eine Qualifizierung der Zellen nach Luft- und Raumfahrtstandards, die Validierung aller plausiblen Ausfallmodi und die Definition von Worst-Case-Szenarien ermöglichen, die von den Behörden offiziell anerkannt sind.

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Bestätigung, dass zertifizierte Lithium-Antriebsbatteriesysteme für die Luftfahrt heute realisierbar sind

Formale Demonstration der Eindämmung von Worst-Case-Szenarien bei Batterieausfällen, einschließlich thermischer Instabilität

Lösung der primären technischen Unsicherheit auf der Ebene der Zertifizierung von Batteriemodulen

Einführung eines von den Behörden anerkannten Konformitätsnachweises, der für mehrere Flugzeugprogramme gilt

Validierung einer mehrschichtigen Sicherheitsarchitektur für Antriebsbatterien

Nachdem das Risiko der Zertifizierung von Batteriemodulen nun ausgeräumt ist, vollzieht die elektrische Luftfahrt den Übergang vom Experimentierstadium zum skalierbaren, zertifizierbaren kommerziellen Einsatz.

