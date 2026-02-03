EQS-News: Marke für Haushalts- und Küchenwaren Karaca expandiert in Deutschland

Emittent / Herausgeber: Karaca / Schlagwort(e): Expansion/Markteinführung

Die globale Marke für Haushalts- und Küchenwaren Karaca stärkt ihre Einzelhandels-, Logistik- und E-Commerce-Aktivitäten in Deutschland.

Köln, Deutschland – Die türkischstämmige, international tätige Home- und Lifestyle-Marke Karaca gab bekannt, dass sie die Rolle Deutschlands als operatives und kommerzielles Zentrum ihrer europäischen Wachstumsstrategie weiter ausbaut. Mit einer etablierten Präsenz im stationären Handel, einer starken E-Commerce-Performance sowie einer in Deutschland angesiedelten Logistikinfrastruktur setzt Karaca ihre Expansion in Westeuropa über ein zentralisiertes Betriebsmodell konsequent fort.

Retail-Expansion und Filialnetz in Deutschland

Karaca betreibt derzeit stationäre Geschäfte an zentralen, stark frequentierten Standorten in Deutschland, darunter Mannheim, die Mall of Berlin, Köln und das Frankfurt NordWestZentrum. Die Marke bedient ihre Kundinnen und Kunden über unterschiedliche Ladenformate und Flächengrößen, die auf die jeweiligen lokalen Marktbedingungen zugeschnitten sind. Die Verkaufsﬂächen reichen von 380 bis 1.000 Quadratmetern und verzeichnen zusammen rund 46.500 Besucherinnen und Besucher pro Monat – ein Ausdruck von Karacas Fokus auf gut erreichbare, zentral gelegene Einzelhandelsstandorte.

Die Geschäfte sind kundenfreundlich gestaltet, mit klarer visueller Struktur und übersichtlichen Layouts, die eine einfache Orientierung und gezielte Produktsuche ermöglichen. Neben dem bestehenden Filialnetz zählen München und Stuttgart zu den Städten, in denen Karaca künftig weitere Store-Eröffnungen plant, um die Markenpräsenz in Deutschland weiter zu stärken.

E-Commerce und digitale Kanäle

Im digitalen Bereich spielen Karacas eigene Kanäle eine zentrale Rolle in der E-Commerce-Strategie des Unternehmens. Die benutzerfreundlich gestaltete Website mit nahtlosem Einkaufserlebnis verzeichnet durchschnittlich rund 475.000 monatliche Besucherinnen und Besucher, während die Karaca App etwa 387.000 monatliche Nutzerinnen und Nutzer erreicht – ein deutliches Zeichen für die starke und wachsende Direktkundenbindung.

Darüber hinaus ist Karaca auf OTTO, einem der führenden Online-Marktplätze Deutschlands, stark vertreten und erreicht über Amazon Millionen von Kundinnen und Kunden in zahlreichen internationalen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich, die USA, Kanada und Mexiko. Zusätzlich nutzt Karaca aktiv den TikTok Shop, um Nutzerinnen und Nutzern zu ermöglichen, Produkte direkt über die Plattform zu entdecken und zu kaufen. Dieser Ansatz steigert nicht nur die Markenbekanntheit in Deutschland, sondern macht das Einkaufserlebnis interaktiver und zugänglicher.

Logistik- und Distributionsstrukturen

Deutschland spielt für Karaca nicht nur im Einzelhandel, sondern auch als zentraler Standort für Logistik, Distribution und Beschäftigung eine strategische Rolle. Das 15.000 Quadratmeter große Zentrallager des Unternehmens in Deutschland wird von einem spezialisierten Team aus 28 Mitarbeitenden betrieben und wickelt derzeit rund 700.000 Online-Sendungen pro Jahr ab. Ein wesentlicher Teil der westeuropäischen Distribution von Karaca wird von diesem Standort aus gesteuert.

Bis 2026 plant das Unternehmen, diese Kapazität auf bis zu 1 Million Sendungen jährlich zu erhöhen – ein Schritt, der sowohl die operative Skalierbarkeit als auch die Schaffung lokaler Arbeitsplätze unterstützt.

Innovationsgetriebenes Produktportfolio

Zum Produktportfolio von Karaca zählen hochwertige Bestecksets aus 316er Edelstahl, die für ihre besondere Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit bekannt sind – ein Material, das auch in der Luxusuhrenindustrie und im maritimen Bereich eingesetzt wird. Die Swiss Crystal Technologie bietet eine PFAS- und chemikalienfreie Kochoberﬂäche, die gesundes Kochen mit wenig oder ganz ohne Öl ermöglicht und einen bewussten, ausgewogenen Lebensstil unterstützt.

Weitere innovative Lösungen wie der Quick & Safe Schnellkochtopf mit sechsstuﬁgem Sicherheitssystem, farbcodierten Kochstatusanzeigen und einer Konstruktion für bis zu doppelt so schnelles Kochen verbessern den Küchenalltag zusätzlich. Designorientierte Kollektionen wie die Earth Collection sowie die Fine Pearl Serie – das weltweit erste Geschirr mit echten Perlen – unterstreichen Karacas unverwechselbare Positionierung.

Im Bereich der kleinen Haushaltsgeräte überzeugt Karaca mit fortschrittlichen Lösungen wie der Hatır Perfetto, der weltweit ersten Maschine, die gleichzeitig türkischen Kaffee und Espresso zubereiten kann – ein klares Beispiel für den Fokus der Marke auf funktionale Innovation und nutzerzentriertes Design.

Durch kontinuierliche Investitionen in Qualität, Nachhaltigkeit, Design und langlebige Produkte positioniert Karaca Deutschland als einen zentralen Pfeiler seiner umfassenden europäischen Expansionsstrategie.

Web sitesi: https://www.karaca.com.de/

Instagram: https://www.instagram.com/karacadeutschland/

Contact:

Ömer Barbaros Yiş

info@karaca.com.de

