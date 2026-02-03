EQS-News: Monport Laser feiert den Valentinstag mit der neuen GT Series MOPA-Faserlasertechnologie
EQS-News: Monport laser / Schlagwort(e): Produkteinführung
Monport Laser feiert den Valentinstag mit der neuen GT Series MOPA-Faserlasertechnologie
03.02.2026 / 03:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
LONDON, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Pünktlich zum Valentinstag präsentiert Monport Laser die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine mit dem fortschrittlichen GT MOPA Faserlaser. Dieses Gerät wurde im Hinblick auf Präzision, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit entwickelt und unterstützt professionelles Gravieren und Schneiden für individuelle Geschenke, Metallmarkierungen und personalisierte Produkte. Die GT Series ist mit Leistungen von 30 W bis 200 W erhältlich und eignet sich sowohl für kleine Werkstätten als auch für den industriellen Einsatz.
Autofokus-Technologie und Hochgeschwindigkeitsleistung
Die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine ist die verbesserte Version des GPro MOPA Faserlasers, der Ein-Klick-Autofokus mit industrietauglichen Galvoscannern und Siliziumspiegeln kombiniert und eine konstante Gravurtiefe, Schnittgenauigkeit und Geschwindigkeiten von bis zu 22.000 mm/s (866,1 in/s) bietet. Dadurch können Unternehmen Projekte schneller abschließen, bei allen Materialien eine hohe Qualität gewährleisten und komplexe Designs effizient umsetzen — ideal für personalisierte Valentinstagsgeschenke und die Produktion großer Stückzahlen.
Erweiterte Funktionen für Vielseitigkeit
Die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine bietet auch:
- Ultrafeine Punktgröße (0,01 mm) für filigrane Details
- Tiefengravur und 3D-Relief für dimensionale Effekte
- Dünnmetallschneiden für empfindliche Materialien
- Einstellbare MOPA-Frequenz (1-3000 kHz) für schwarze Markierung auf Aluminium
- Mehrere Arbeitsbereiche (150 × 150 mm und 200 × 200 mm) für kleine oder große Projekte
- Kompatibilität mit Windows und macOS für nahtlose Workflow-Integration
Dank dieser fortschrittlichen Funktionen ist die GT Series Faserlaser-Markierungsmaschine äußerst vielseitig einsetzbar und ermöglicht es Anwendern, eine Vielzahl von Lasergravur- und Laserschneidprojekten zu realisieren.
Valentinstag-Aktionen – Deutschland
- Sparen Sie bis zu 4.400 € bei ausgewählten GT Series Faserlasermaschinen
- Erwerben Sie einen Faserlaser und erhalten Sie ein Überraschungsgeschenk zum Valentinstag
- Kostenlose DIY-Materialien beim Kauf eines CO₂-Lasers
- Glücksrad-Aktion mit Preisen bis zu 500 € in Form von Gutscheinen
Aktionen zum Valentinstag – UK
- Kaufen Sie GM und GM PRO Faserlasergeräte und erhalten Sie kostenlose Schutzbrillen
- Zu den Preisen der Glücksrad-Aktion gehören: D70-Drehschalter 80 mm Drehschalter Schutzbrille Gutscheine im Wert von 50 £, 100 £, 150 £ oder 200 £
Kunden von Monport profitieren von zusätzlicher Sicherheit und exklusiven Preisen, was diese Valentinstagsaktion sowohl lohnenswert als auch praktisch für professionelle Gravurbetriebe macht.
Informationen zu Monport
Monport Laser entwickelt und produziert präzise Faserlasermaschinen und CO2-Lasergravierer, die es Kreativen und Unternehmen ermöglichen, effizient hochwertige, personalisierte Produkte herzustellen.
Medienkontakt:
E-Mail:support@monportlaser.de
Website: https://www.monportlaser.de/, https://monportlaser.uk/
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monport-laser-feiert-den-valentinstag-mit-der-neuen-gt-series-mopa-faserlasertechnologie-302676997.html
03.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
2270072 03.02.2026 CET/CEST