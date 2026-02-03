EQS-News: VOSS Beteiligung GmbH dank 7 % VOSS Energy Anleihe auf Wachstumskurs: wichtige Projektfortschritte bei neuen Umspannwerken, Wind- und Hybridparks sowie Batteriespeichern

EQS-News: VOSS Beteiligung GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

VOSS Beteiligung GmbH dank 7 % VOSS Energy Anleihe auf Wachstumskurs: wichtige Projektfortschritte bei neuen Umspannwerken, Wind- und Hybridparks sowie Batteriespeichern



Rostock, 3. Februar 2026 – Die VOSS Beteiligung GmbH, innerhalb der VOSS-Gruppe auf die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien spezialisiert, setzt ihren strategischen Wachstumskurs konsequent fort und berichtet über wesentliche Fortschritte in mehreren Schlüsselprojekten. Ein zentraler Pfeiler dieser positiven Entwicklung ist die Finanzierung durch die 7 % VOSS Energy Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DE9R7). Die aktuellen Projektfortschritte unterstreichen die zielgerichtete Verwendung der Anleihemittel sowie deren Bedeutung für den Ausbau einer leistungsfähigen und zukunftsorientierten Energieinfrastruktur. Interessierte Anleger haben noch bis zum 13. März 2026 die Gelegenheit, sich über die Website www.vossenergy.com/anleihe an dieser zukunftsorientierten Wachstumsstrategie zu beteiligen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt auf dem Ausbau der Netzinfrastruktur, die als Rückgrat der Energiewende fungiert. So schreitet die Entwicklung eines Umspannwerks in Vorpommern mit einer Trafo-Leistung von 63/80 MVA planmäßig voran, dessen Baugenehmigung voraussichtlich im 3. Quartal 2026 vorliegen soll. Die Inbetriebnahme ist für das 3. Quartal 2027 vorgesehen. Bereits heute sind potenzielle Anschlussnehmer teilweise durch Windenergieprojekte der VOSS Energy GmbH gesichert, die sich in fortgeschrittener Projektentwicklung befinden. Zusätzlich konnte ein UW-Anschlussvertrag mit einem externen Solarparkbetreiber erfolgreich abgeschlossen werden, wodurch die wirtschaftliche Auslastung des Umspannwerks weiter gestärkt wird. Hervorzuheben ist zudem, dass bereits im Januar 2026 erste, dort investierte Mittel aus der Anleihe zurückgeführt wurden, die damit für die nächsten Investitionen in wachstumsstarke Projekte zur Verfügung stehen.

Parallel dazu investiert die VOSS Beteiligung GmbH in die Entwicklung eines weiteren Umspannwerks im nördlichen Brandenburg. Das Projekt ist auf eine Kapazität von 31,5/40 MVA ausgelegt und soll die Baugenehmigung voraussichtlich im 3. Quartal 2026 erhalten. Die geplante Inbetriebnahme ist für das 2. Quartal 2027 angesetzt. Die potenziellen Anschlussnehmer sind durch eigene, in der Entwicklung befindliche Projekte abgesichert, was eine hohe Planungssicherheit für die zukünftige Nutzung gewährleistet.

Auch im Bereich der aktiven Energieerzeugung und Speicherung verzeichnet die VOSS Beteiligung GmbH wichtige Fortschritte. Durch den strategischen Anteilskauf einer bestehenden Projektgesellschaft hatte sich das Unternehmen in Werder einen Bestands-Windpark mit sieben Anlagen sowie einen zusätzlichen Windpark mit vier weiteren Anlagen gesichert. Letzterer befindet sich bereits in der Bauphase und steuert auf eine Inbetriebnahme im 4. Quartal 2026 zu. Ergänzt wird dieses Engagement durch ein Batteriespeicherprojekt in Lübz mit einer Kapazität von 32 MW. Die Baureife wird hier im Februar 2026 angestrebt, gefolgt von einem geplanten Verkauf noch im 1. Quartal 2026, was einen kurzfristigen Mittelrückfluss der investierten Anleihemittel sicherstellen wird.

Zusätzlich finanziert die VOSS Beteiligung GmbH die Projektenwicklung eines kombinierten Wind- und Solarprojektes in Brandenburg. Das Vorhaben befindet sich derzeit in der Planungs- und Sicherungsphase. Aktuell liegt bereits eine Baugenehmigung für das Solarprojekt vor, das in Kombination mit Windenergieanlagen umgesetzt werden soll. Das Projekt erweitert das technologieübergreifende Portfolio der Gesellschaft und stärkt die regionale Erzeugungsbasis erneuerbarer Energien.

Ein weiterer bedeutender Baustein ist die Entwicklung eines zusätzlichen Windparks in Brandenburg mit einem Bebauungsplan für bis zu sieben Windenergieanlagen, die ebenfalls durch die 7 % VOSS Energy Anleihe 2025/2030 finanziert wird. Da der erforderliche Satzungsbeschluss bereits vorliegt, blickt VOSS optimistisch auf die Erteilung der Baugenehmigung im 3. Quartal 2026, so dass die planmäßige Inbetriebnahme voraussichtlich im 3. Quartal 2027 erfolgen kann.

Abgerundet wird das aktuelle Projektportfolio durch die Entwicklung eines Windenergieprojektes mit fünf Windenergieanlagen in Vorpommern. Das Vorhaben ist bereits im Regionalplan verankert, und die erforderliche Grundstückssicherung konnte erfolgreich abgeschlossen werden, was eine solide Grundlage für die weitere Umsetzung schafft. Mit einer geplanten Baugenehmigung im 2. Quartal 2027 und der voraussichtlichen Inbetriebnahme im 2. Quartal 2028 stellt dieses Projekt eine wichtige langfristige Säule der Unternehmensplanung dar.

Maik Bernstein, Geschäftsführer der VOSS Beteiligung GmbH, erklärt: „Die erfolgreiche Entwicklung und der kontinuierliche Ausbau unseres Projektportfolios zeigen sehr deutlich, wie wirkungsvoll wir die Mittel aus der 7 % VOSS Energy Anleihe einsetzen. Sie ermöglicht es uns, Infrastrukturprojekte wie Umspannwerke, Windparks, hybride Erzeugungskonzepte und Batteriespeicher nicht nur parallel zu entwickeln, sondern sie auch sinnvoll miteinander zu verzahnen. Dass wir bereits erste Rückflüsse aus den investierten Anleihemitteln realisieren konnten, bestätigt die hohe Qualität unserer Planung und die Wirtschaftlichkeit unseres Portfolios. Gleichzeitig belegt es eindrucksvoll den revolvierenden Charakter unserer Investitionsstrategie und schafft zusätzlichen Mehrwert für unsere Anleger. Die Anleihe ist für uns weit mehr als ein Finanzierungsinstrument – sie ist ein zentraler Baustein unserer langfristigen Strategie, die Energiewende aktiv mitzugestalten und gleichzeitig stabile, nachvollziehbare Perspektiven für unsere Investoren zu schaffen.“

Eckdaten der VOSS Energy Anleihe 2025/2030:

Emittentin VOSS Beteiligung GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Platziertes Volumen 6,04 Mio. Euro Kupon 7 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DE9R7 / A4DE9R Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 14. März 2025 bis 13. März 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.vossenergy.com/anleihe Valuta 28. Mai 2025 Laufzeit 5 Jahre: 28. Mai 2025 bis 28. Mai 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 28. Mai und 28. November eines jeden Jahres (erstmals am 28. November 2025) Rückzahlungstermin 28. Mai 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 28. Mai 2028 zu 102 % des Nennbetrags Ab 28. Mai 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



