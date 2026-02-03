EQS-NVR: Scout24 SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
03.02.2026 / 16:10 CET/CEST
1. Angaben zum Emittenten
|Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|03.02.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|73500000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
