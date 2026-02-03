Erneutes Rekordjahr für KSB - Pumpenhersteller will auch 2026 wachsen

FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Ein gut laufendes Pumpengeschäft hat dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB auch 2025 ein Rekordjahr beschert. Bereits 2024 hatte das Unternehmen Bestwerte erreicht. Und 2026 will der SDax -Konzern aus Frankenthal trotz schwieriger Rahmenbedingungen in der Weltwirtschaft seinen Wachstumskurs fortsetzen, wie KSB am Dienstag zur Vorlage seiner vorläufigen Zahlen mitteilte. Angesichts der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation und den weltweiten politischen Spannungen zeigte sich Unternehmenslenker Stephan Timmermann mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden: KSB habe 2025 "zu einem erneut besten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte gemacht".

So stieg der Umsatz 2025 vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Ähnlich stark zog der Auftragseingang in dem Zeitraum auf 3,2 Milliarden Euro an - vor allem dank einer stark angeschwollenen Nachfrage im Absatzmarkt Wasser. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde im mittleren Bereich des Zielkorridors von 235 bis 265 Millionen Euro erwartet und damit über dem Vorjahr, hieß es weiter. Die finalen Zahlen will KSB am 26. März präsentieren./mne/jha/