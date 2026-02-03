EZB: Firmen fragen trotz strengerer Vergabestandards mehr Kredite nach

Berlin, 03. Feb (Reuters) - Trotz strengerer Kreditstandards ist die Nachfrage nach Firmendarlehen im Euroraum ungebrochen.

Sie habe im vierten Quartal des vorigen Jahres leicht zugelegt, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) ⁠am Dienstag zu ‍ihrer Umfrage mit. Dabei wurden 153 Finanzinstitute befragt, davon 33 in Deutschland. Für das laufende erste Quartal wird mit einer weiteren Belebung ‌des Kreditgeschäfts gerechnet. Die Banken in der Euro-Zone erwarten zugleich eine moderate Verschärfung der Vergabestandards für Firmenkredite. Im ‍Herbst haben die Geldhäuser ihre internen Leitlinien zur Vergabe von Darlehen bereits etwas restriktiver gehandhabt. Die befragten deutschen Banken strafften ihre Vergaberichtlinien für Darlehen an Unternehmen im vierten Quartal 2025 sogar so stark wie zuletzt 2023. Zugleich zog die Kreditnachfrage im Firmenkundengeschäft und bei privaten Baufinanzierungen per saldo leicht an.

Auch ‍die Richtlinien für Darlehen an private Haushalte wurden hierzulande ⁠laut der Bundesbank restriktiver. Die Straffungen übertrafen jeweils diejenigen aus dem Vorquartal. Die Banken begründeten die Anpassungen mit ihrer gesunkenen Risikotoleranz und einem weiteren Anstieg des Kreditrisikos. ‍Wie in den Vorquartalen wurde diese Einschätzung mit der allgemeinen Wirtschaftslage und den Konjunkturaussichten begründet.

UNSICHERHEIT DURCH HANDELSPOLITIK

Die Mehrheit der befragten ⁠Finanzinstitute in Deutschland sah sich in den vergangenen zwölf Monaten durch ihre Kreditvergabe an Unternehmen den Auswirkungen handelspolitischer Veränderungen und der damit zusammenhängenden Unsicherheit ausgesetzt - "allerdings in nur geringem Ausmaß", wie die Bundesbank weiter mitteilte. ‍Für das erste Quartal planen die Geldhäuser ‌demnach weitere Straffungen der Richtlinien in allen Kreditsegmenten.

Die im Fachjargon als "Bank Lending Survey" (BLS) bekannte Befragung zum Kreditgeschäft fand in der Zeit vom 15. Dezember 2025 bis zum 13. Januar 2026 statt. Sie dient dem EZB-Rat als eine Orientierungshilfe für seine Geldpolitik. Die EZB dürfte nach Einschätzung vieler Experten am Donnerstag eine weitere Zinspause einlegen und den wichtigen Einlagesatz bei 2,0 Prozent belassen. Sie hatte von Juni 2024 bis Juni 2025 angesichts einer nachlassenden Inflation die Zinszügel insgesamt achtmal ⁠gelockert und seither pausiert.

