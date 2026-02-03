Videoanalyse 03.02.2026
Fahrdienstleister Uber: Aktie bleibt trotz Rechtsrisiken spannend
onvista · Uhr
Die Nachrichtenlage um den Fahrdienstleister Uber bleibt gespalten. Auf der einen Seite drohen dem Unternehmen nachträglich Sozialabgaben in Höhe von 1,2 Milliarden Euro und eine weitere mögliche Strafe, weil Uber-Fahrer in Frankreich angeblich nicht korrekt als Angestellte registriert hat. Auf der anderen Seite übernimmt Uber wieder Fahrten in Macau, nachdem das Unternehmen sich 2016 aus Festland-China zurückgezogen hat.
Börsenprofi Martin Goersch stuft den bevorstehenden Prozess nur als geringes Risiko ein und bleibt insgesamt optimistisch für Uber. Im Video blickt Martin für dich auf die Faktoren, die Uber für ihn weiterhin zu einer spannenden Aktie machen.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 03.02.2026Palantir liefert starke Zahlen - und erwartet nun noch viel mehrheute, 15:26 Uhr · onvista
Videoanalyse 30.01.2026400 Prozent Gewinnsteigerung: Geht Sandisks Rekordrally weiter?30. Jan. · onvista
Videoanalyse 03.02.2026Disney-Aktie schwächelt - für manche wird die Aktie nun interessantheute, 15:29 Uhr · onvista
Videoanalyse 29.01.2026Tesla verbucht Umsatzrückgang - aber noch ist Fantasie im Kurs vorhanden29. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista