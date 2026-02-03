Fahrdienstleister Uber: Aktie bleibt trotz Rechtsrisiken spannend

Die Nachrichtenlage um den Fahrdienstleister Uber bleibt gespalten. Auf der einen Seite drohen dem Unternehmen nachträglich Sozialabgaben in Höhe von 1,2 Milliarden Euro und eine weitere mögliche Strafe, weil Uber-Fahrer in Frankreich angeblich nicht korrekt als Angestellte registriert hat. Auf der anderen Seite übernimmt Uber wieder Fahrten in Macau, nachdem das Unternehmen sich 2016 aus Festland-China zurückgezogen hat.

Börsenprofi Martin Goersch stuft den bevorstehenden Prozess nur als geringes Risiko ein und bleibt insgesamt optimistisch für Uber. Im Video blickt Martin für dich auf die Faktoren, die Uber für ihn weiterhin zu einer spannenden Aktie machen.