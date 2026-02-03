Frankreich verabschiedet nach langem Ringen Haushalt für 2026

Paris, 03. Feb (Reuters) - Frankreich hat nach einer monatelangen politischen Hängepartie einen Haushalt für das Jahr 2026 verabschiedet.

Die Minderheitsregierung von Premierminister Sébastien Lecornu überstand am Montag zwei Misstrauensanträge in der ⁠Nationalversammlung, wodurch der Etat ‍als angenommen gilt.

"Frankreich hat endlich einen Haushalt. Ein Haushalt, der klare Entscheidungen trifft, wesentliche Prioritäten setzt, die öffentlichen Ausgaben eindämmt und die Steuern für ‌Haushalte und Unternehmen nicht erhöht", schrieb Lecornu auf der Plattform X. Er werde den Etat dem Verfassungsgericht zur Überprüfung vorlegen.

Damit ‍kehrt in Paris vorerst eine gewisse Stabilität ein. Haushaltsstreitigkeiten hatten die Politik in Frankreich gelähmt, seit eine von Macron ausgerufene Neuwahl im Jahr 2024 zu einem Parlament ohne klare Mehrheit geführt hatte. Die Haushaltskrise hatte zwei Premierminister ihre Ämter gekostet und die Finanzmärkte beunruhigt.

Lecornu sicherte sich die Verabschiedung des Haushalts durch weitreichende Zugeständnisse an die ‍Sozialisten. Diese unterstützten die von Links- und Rechtsextremen eingebrachten ⁠Misstrauensanträge nicht und ermöglichten so die Verabschiedung des Etats.

Das wichtigste Zugeständnis der Regierung an die Sozialisten ist die Aussetzung der unpopulären Rentenreform: Die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre wird ‍bis nach der Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027 verschoben. "Das ist ein politischer Erfolg und ein wirtschaftliches Scheitern", sagte der politische Kommentator Alain ⁠Duhamel im Radiosender RTL. Unterstützer Macrons führen hingegen an, Lecornu habe die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer verhindert.

Trotz eines weiterhin hohen Haushaltsdefizits von fünf Prozent reagierten die Finanzmärkte erleichtert. Der Risikoaufschlag französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen sank auf das Niveau ‍von vor der Neuwahl 2024.

Für Präsident Emmanuel ‌Macron bedeutet die Einigung eine Atempause, auch wenn seine innenpolitische Reformagenda weitgehend zum Erliegen kommt. Angesichts fehlender Mehrheiten für unpopuläre Sparmaßnahmen verlegt sich der Präsident zunehmend auf die Außenpolitik. Dabei drängt er auf eine größere Unabhängigkeit Europas und einen härteren Kurs gegenüber US-Präsident Donald Trump, etwa in Handelsfragen oder der Grönland-Krise.

Unterdessen beginnt das Rennen um Macrons Nachfolge. Während das zentristische Lager mit potenziellen Kandidaten wie den Ex-Premiers Edouard Philippe und Gabriel Attal sowie Amtsinhaber Lecornu zersplittert wirkt, hoffen die Rechtsextremen unter Marine Le Pen und Jordan ⁠Bardella auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2027.

