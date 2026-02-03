Gartner: IT-Ausgaben steigen 2026 auf über sechs Billionen Dollar

Frankfurt, 03. Feb (Reuters) - Der Anstieg der IT-Ausgaben wird sich einer Prognose zufolge 2026 weiter beschleunigen.

Die Experten der Beratungsfirma Gartner sagten ⁠am Dienstag ‍ein Plus von knapp elf Prozent auf 6,156 Billionen Dollar voraus. Vor allem für Software und IT-Dienstleistungen ‌nähmen Unternehmen und Verbraucher mehr Geld in die Hand. Hier falle der Zuwachs ‍mit 13,3 und 8,7 Prozent jeweils etwa zwei Prozentpunkte höher aus als 2025. Mit 1,434 beziehungsweise 1,867 Billionen Dollar seien diese Bereiche auch absolut betrachtet die größten Posten.

Mit einem Plus von knapp 32 Prozent auf rund 650 ‍Milliarden Dollar wüchsen die Investitionen in ⁠Rechenzentren zwar auch 2026 am stärksten, hieß es weiter. Im Vergleich zum Vorjahr (plus 48,9 Prozent) lasse die Dynamik jedoch nach. ‍Bei den Ausgaben für Server sei dagegen ein beschleunigtes Wachstum von 36,9 Prozent zu erwarten.

Beim ⁠Absatz von Elektronik-Geräten wie Smartphones oder PCs werde das Plus voraussichtlich auf 6,1 Prozent sinken. "Dies ist vor allem eine Folge der steigenden Speicherchip-Preise", erläuterte Gartner-Analyst John-David ‍Lovelock. Dies halte Nutzer ‌davon ab, ihre Geräte gegen neuere Modelle auszutauschen. Wegen des Baubooms bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) können Speicherchip-Anbieter die Nachfrage nicht mehr befriedigen. Zudem produzieren einige Firmen vermehrt ertragsstärkere KI-Hochleistungsspeicher statt klassischer Chips für Smartphones und PCs. Den südkoreanischen Halbleiter-Anbietern Samsung und SK Hynix zufolge werden sich die Lieferengpässe in den kommenden Monaten verschärfen.

