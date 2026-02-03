Gewinnrückgang bei AkzoNobel - Ausblick enttäuscht

Frankfurt, 03. Feb (Reuters) - Der Farben- und Lackhersteller AkzoNobel enttäuscht nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr mit einem ⁠trüben Ausblick.

Für 2026 ‍rechnet Akzo nun mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von mindestens 1,47 Milliarden Euro, wie ‌der niederländische Konzern am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen einen Anstieg ‍auf rund 1,48 Milliarden Euro in Ausicht gestellt, Analysten hatten im Schnitt mit 1,53 Milliarden noch mehr erwartet. 2025 fiel das bereinigte Ergebnis um zwei Prozent auf 1,44 Milliarden Euro. Der ‍Umsatz sank wegen negativer Währungseffekte und ⁠niedrigerer Verkaufsmengen um fünf Prozent auf 10,16 Milliarden Euro.

Konzernchef Greg Poux-Guillaume rechnet nicht mit einer baldigen Besserung. "Auf ‍Basis der aktuellen Marktsicht erwarten wir für 2026 keine wesentliche Erholung in unseren ⁠Endmärkten", sagte Poux-Guillaume. Er gehe von einer schwachen ersten Jahreshälfte aus. Für die Zukunft setzt Akzo auf die geplante Fusion mit dem US-Konkurrenten ‍Axalta. Der Abschluss ‌der Transaktion wird für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung von Aktionären und Behörden. Zudem will der Konzern seine Profitabilität mittelfristig weiter steigern und eine bereinigte Ebitda-Marge von über 16 Prozent erreichen. 2025 verbesserte sich die Marge auf 14,2 (Vorjahr: 13,8) Prozent.

