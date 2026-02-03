Gold und Silber erholen sich deutlich nach Turbulenzen - Gold über 4.900 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Die Preise für Gold und Silber haben am Dienstag nach den jüngsten Turbulenzen zu einer deutlichen Erholung angesetzt. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) wurde an der Metallbörse in London bei 4.937 US-Dollar gehandelt und damit rund sechs Prozent höher als am Vortag.

Seit Freitag war der Goldpreis scharf eingebrochen und hatte zu Beginn der Woche bei 4.402 Dollar den tiefsten Stand seit fast vier Wochen erreicht. Das sind fast 1.200 Dollar oder etwa ein Fünftel weniger als beim Rekordhoch am Donnerstag.

Noch stärker fiel die Preiserholung beim Silber am Dienstag aus: Hier wurde die Feinunze am Morgen bei 87,91 Dollar gehandelt und damit fast elf Prozent höher als am Vortag. Die Erholung erfolgte, nachdem der Silberpreis in den vergangenen beiden Handelstagen von einem Rekordhoch bei über 121 Dollar am Donnerstag bis auf 71 Dollar am Montag gesackt war.

Nach Einschätzungen des Marktstrategen Ahmad Assiri vom Handelshaus Pepperstone haben sich die Rahmenbedingungen für den Handel mit Edelmetall trotz der jüngsten Turbulenzen wenig verändert. Er geht davon aus, dass kurzfristig weiter mit Preisschwankungen zu rechnen ist, "da die Märkte die jüngsten Turbulenzen weiterhin verarbeiten und ihre Risikobereitschaft neu bewerten".

Ein wesentlicher Grund für die jüngsten Turbulenzen bei Edelmetallen sind Kursbewegungen beim Dollar. Hinzu kommen Spekulanten, die auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Diese hatten zeitweise auf noch höhere Metallpreise gesetzt und diese spekulativen Geschäfte teilweise über Kredite finanziert. Bei fallenden Preisen sind diese schnell in Bedrängnis und müssen Positionen verkaufen. Das hatte eine Abwärtsspirale ausgelöst./jkr/jsl/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
S
Silberpreis

Das könnte dich auch interessieren

Edelmetalle
Gold- und Silberpreis gibt weiter massiv nachgestern, 07:23 Uhr · dpa-AFX
Gold- und Silberpreis gibt weiter massiv nach
Auch Kupfer schwächelt
Gold und Silber nach Rekorden unter Druckgestern, 12:22 Uhr · dpa-AFX
Gold und Silber nach Rekorden unter Druck
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News