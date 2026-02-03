Haftbefehle wegen versuchter Sabotage an Marineschiff
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts der versuchten Sabotage an einem für die deutsche Marine vorgesehenen Schiff sind Haftbefehle gegen zwei Männer vollstreckt worden. Die Festnahmen erfolgten in Hamburg und in Griechenland, wie die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mitteilte./mni/DP/mis
